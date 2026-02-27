"Vučić za nas više nije političar koji obećava": Europski konzervativci razmatraju teške mjere za SNS

Europska pučka stranka (EPP) trebala bi u ožujku raspravljati o statusu Srpske napredne stranke (SNS), nakon što je prošle jeseni pokrenuta interna revizija statusa članova SNS-a u toj organizaciji europskih konzervativaca.

U EPP-u postoji načelni dogovor da se to pitanje riješi do lipnja.

Nitko ne želi javno spekulirati bi li moglo doći i do izbacivanja SNS-a, ali je više nego očito da većina u EPP-u, nakon svega što se posljednjih godinu dana događa na ulicama Srbije, više ne gleda istim očima na članove SNS-a, piše Nova.rs.

"Aleksandar Vučić više za nas nije političar koji obećava", komentar je jednog člana EPP-a.

Predsjedništvo Europske pučke stranke u rujnu 2025. godine pokrenulo je interni postupak provjere usklađenosti politike Srpske napredne stranke s vrijednostima koje zastupa ta organizacija europskih stranaka. SNS je, inače, pridružena članica EPP-a od 2016. godine.

Za neposrednu istragu o tome je li politika koju vodi SNS u skladu s vrijednostima koje zastupaju europski konzervativci zaduženi su glavna tajnica EPP-a Dolors Montserrat i potpredsjednik Kostis Hacidakis. Oni trebaju sastaviti izvješće na temelju kojeg će EPP odlučivati. Ključnu odluku o statusu SNS-a trebala bi donijeti Politička skupština EPP-a, čija se sjednica očekuje tijekom ožujka.

Nitko unutar organizacije ne želi prejudicirati kakve bi mjere mogle biti izrečene SNS-u, ali više sugovornika Nove.rs vjeruje da će određene mjere biti donesene jer, kako navode, EPP mora jasno pokazati da ne odobrava ponašanje režima SNS-a.

"Mnogo je toga rečeno i učinjeno i jasno je da mi moramo izaći s nekim mjerama, ali hoće li to biti baš ona najteža – isključenje iz EPP-a – teško je reći", rekao je neslužbeno jedan od zastupnika u Europskom parlamentu koji pripada stranci članici EPP-a.

Ističe, međutim, da nema sumnje kako se raspoloženje unutar te organizacije prema SNS-u i njezinu neformalnom lideru Aleksandru Vučiću drastično promijenilo.

"Za većinu u EPP-u Aleksandar Vučić više nije osoba koja obećava. Međutim, mjere koje ćemo donijeti ovise i o tome koga mi u Srbiji vidimo kao njegovu potencijalnu zamjenu. To je jako važno", rekao je sugovornik.

Komentirajući vrlo oštre izjave predstavnika njemačke Kršćansko-demokratske unije (CDU) o samom predsjedniku Srbije, izvor objašnjava da u tom smjeru sve više ide i mišljenje većine članova EPP-a.

Na nedavnom kongresu CDU-a u Stuttgartu je Michael Gahler, zastupnik te stranke, inače vrlo utjecajne članice EPP-a u Europskom parlamentu, ocijenio da je Vučić dvoličan.

"Nama se pokazuje lijepo lice i govori nam se da je Srbija na putu u EU, da se provode reforme i ispunjavaju preduvjeti – a kod kuće se koristi represija. Mediji koji su mu naklonjeni raspiruju antieuropsko raspoloženje", ocijenio je Gahler i poručio da se Beograd mora opredijeliti.

Gahler je bio izričit da EPP više ne može odugovlačiti s donošenjem odluke.

"Mi smo prije nekoliko godina u Europskoj pučkoj stranci imali također jednu stranku iz Srbije, stranku gospodina Koštunice, koju smo potom izbacili – i to zbog manjih prekršaja", primijetio je zastupnik CDU-a.