Dramatičan preokret! Janša priznao susret sa špijunima, Golob traži istragu EU-a

Po dolasku na samit Europske unije slovenski premijer Robert Golob izjavio je da je u srijedu navečer u Bruxellesu s čelnicima Francuske, Irske i Nizozemske – Emmanuelom Macronom, Michaelom Martinom i Robom Jettenom – kao i s vodstvom liberalne političke skupine Renew, razgovarao o navodnom uplitanju privatne obavještajne tvrtke Black Cube u izbore u Sloveniji.

"Na temelju konzultacija sastavili smo pismo upućeno predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. U njemu ih pozivamo ne samo da istraže ovaj slučaj nego i da pripreme učinkovitiji, posebno preventivni odgovor za budućnost", rekao je Golob.

Dodao je kako Slovenci trenutačno ne trebaju pomoć Europske komisije jer su, kako je naveo, na vrijeme otkrili pokušaj stranog uplitanja te je izrazio uvjerenje da će birači sami znati odbaciti takve prakse.

Golob je također istaknuo da je Francuska uputila pismo predsjednici Europske komisije o zaštiti od hibridnih prijetnji na internetu, a francuski prijedlozi bit će nadopunjeni i slovenskim slučajem. "Nije važno odakle prijetnja dolazi – kada je ugrožena demokracija, Europa mora biti jedinstvena", naglasio je.

Macron: "Golob je žrtva uplitanja"

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je po dolasku na samit da je Golob bio meta uplitanja u izbore putem dezinformacija i aktivnosti trećih zemalja te istaknuo kako Europljani moraju zajednički raditi na zaštiti demokratskih procesa.

O pismu koje je Golob uputio predsjednicima Europske komisije i Europskog vijeća prvi je izvijestio briselski portal Politico.

U njemu slovenski premijer traži da se istraže navodi o uplitanju izraelske tvrtke Black Cube u izbornu kampanju.

"Takvo djelovanje stranih privatnih tvrtki predstavlja jasnu hibridnu prijetnju Europskoj uniji i njezinim državama članicama te može ugroziti naše zajedničke vrijednosti i političke procese. Posebno zabrinjava što su se takve aktivnosti pojavile svega nekoliko dana prije parlamentarnih izbora, što ih čini ozbiljnim rizikom za demokraciju u Sloveniji. Ove prijetnje nisu izolirani slučajevi", naveo je Golob.

U pismu je podsjetio i na ranije operacije Black Cubea, uključujući one u Rumunjskoj i Mađarskoj, kako bi ukazao na kontinuitet takvih aktivnosti.

Dodao je da takve operacije predstavljaju izazov za novouspostavljeni Europski štit za demokraciju te naglasio da je Europski centar za demokratsku otpornost, koji je počeo s radom u veljači 2026., sada pred ključnim testom. Pozvao je Komisiju da slučaj proslijedi tom centru radi hitne procjene prijetnje.

Europski demokratski štit inicijativa je EU-a usmjerena na zaštitu država članica od stranog uplitanja i hibridnih prijetnji, kroz jačanje praćenja, koordinacije i brzog odgovora na dezinformacije i prikrivene operacije utjecaja.

Golob je u srijedu otkazao sve predizborne aktivnosti i otputovao u Bruxelles kako bi s europskim partnerima razgovarao o zaštiti demokratskih procesa u Sloveniji, piše RTV SLO.

Politico o kronologiji cijelog slučaja

Slovensku izbornu kampanju već su obilježile snažne napetosti i međusobne optužbe, kad su, prema navodima slovenskih tijela za provedbu zakona, usred zime u Ljubljanu doputovali operativci jedne poznate privatne obavještajne tvrtke, koju su osnovali bivši pripadnici izraelskih obrambenih snaga.

Privatni zrakoplov koji je sletio jednog ledenog prosinačkog dana, tvrde vlasti, prevozio je izvršnog direktora Black Cubea Dana Zorellu, bivšeg čelnika izraelskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Gioru Eilanda te još dvojicu muškaraca. Sumnja se da su bili uključeni u tajne operacije nadzora i prisluškivanja.

Slovenske vlasti sada optužuju operativce Black Cubea da su pomogli u plasiranju snimki koje su se pojavile neposredno prije iznimno neizvjesnih izbora, a čiji je cilj bio oslabiti vladu premijera Roberta Goloba povezivanjem s korupcijom.

Na snimkama se, prema navodima, čuju istaknute slovenske osobe kako raspravljaju o korupciji, nezakonitom lobiranju i zlouporabi državnog novca.

Predstavnici Black Cubea nisu odgovorili na upite Politica o tim optužbama.

Slovenija u nedjelju izlazi na izbore na kojima se sučeljavaju liberalni premijer Golob i desno-populistički političar Janez Janša, koji prema nekim anketama ima blagu prednost.

Golob upozorava da bi Janšina pobjeda, političara bliskog MAGA retorici i bivšeg premijera u četiri mandata, mogla ugroziti same temelje Europske unije. S druge strane, Janšina stranka redovito prikazuje Goloba kao korumpiranog bivšeg energetskog poduzetnika.

Optužbe o djelovanju Black Cubea pojavljuju se u trenutku pojačane zabrinutosti diljem Europe zbog prikrivenog stranog uplitanja u demokratske izbore – od operacija utjecaja do političke sabotaže. U Sloveniji bi mogle dodatno produbiti već izraženu polarizaciju utrke koja simbolizira širi sukob između liberalnih, proeuropskih snaga i ojačanog desnog populizma.

Golobova lijevo-liberalna koalicija i Janšina Slovenska demokratska stranka (SDS) već koriste aferu sa snimkama za međusobne političke napade. SDS tvrdi da snimke – na kojima se pojavljuju bivši ministar, ugledni odvjetnik i druge javne osobe – potvrđuju korupciju na najvišim razinama društva, dok Golobovi pristaše smatraju da je riječ o pokušaju manipulacije uz pomoć stranih aktera kako bi se Janši omogućio povratak na vlast.

"Činjenica da su u ovaj slučaj tajnog nadzora i prisluškivanja uključeni operativci privatne obavještajne agencije iz Izraela izuzetno je zabrinjavajuća. Ovo nije izolirani incident, već otvara ozbiljna pitanja o integritetu demokratskih procesa u Sloveniji", izjavio je Golob.

"Svaki pokušaj stranih aktera da se umiješaju u izbore u demokratskoj državi članici Europske unije neprihvatljiv je", dodao je.

Na konferenciji za novinare u srijedu državni tajnik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost Vojko Volk rekao je da su predstavnici Black Cubea u posljednjih šest mjeseci četiri puta boravili u Sloveniji.

Naveo je i da je 11. prosinca jedan tim, uključujući Zorellu, bio u ulici u kojoj se nalazi sjedište SDS-a, iako nije izrijekom potvrdio da su ušli u zgradu.

Janša je zaprijetio tužbom protiv aktivistice Nike Kovač iz organizacije Institut 8. ožujak, koja je sudjelovala u objavi prvog izvješća o navodnim aktivnostima Black Cubea u Sloveniji i kontaktima s predstavnicima SDS-a.

"Janez Janša možda će se iznenaditi, ali pozdravljamo to što će Slovenska demokratska stranka pokrenuti sudske postupke vezane za otkrića o djelovanju izraelske obavještajne tvrtke Black Cube u Sloveniji", izjavila je Kovač za Politico. "Podržavamo sve postupke u kojima se može razjasniti što je taj 'privatni Mossad' radio u Sloveniji i s kim je surađivao."

Iz Janšine stranke poručili su da bi operativcima Black Cubea trebalo podići spomenik u središtu Ljubljane ako su doista razotkrili "korupciju nezamislivih razmjera".

Janšino priznanje da se sastao s čelnikom obavještajne tvrtke

Janša je u srijedu navečer priznao da se sastao s Eilandom, ali nije se mogao prisjetiti točnog datuma.

Black Cube je privatna obavještajna tvrtka osnovana 2010. godine s uredima u Tel Avivu, Londonu i Madridu. Osnovali su je Dan Zorella i Avi Yanus, obojica bivši pripadnici izraelskih obrambenih snaga.

Metode tvrtke, koje se često oslanjaju na rad s ljudskim izvorima i prikrivene operacije, već su godinama pod povećalom javnosti, osobito nakon slučaja filmskog producenta Harveyja Weinsteina.

On je bio optužen da je angažirao Black Cube kako bi nadzirao novinare i žene koje su ga optuživale za zlostavljanje, koristeći agente s lažnim identitetima.

Jedan član uprave tvrtke kasnije se zbog toga ispričao.

U savjetničkim strukturama Black Cubea nalazili su se i bivši visoki izraelski obavještajni dužnosnici poput Meira Dagana i Efraima Halevyja, što dodatno učvršćuje percepciju povezanosti privatnog i državnog obavještajnog sektora.

Rumunjski tužitelji su 2022. u odsutnosti osudili operativce Black Cubea, uključujući Zorellu, zbog špijuniranja tadašnje šefice za borbu protiv korupcije Laure Kövesi, nakon čega su postigli nagodbu.

Tvrtka je također koristila lažne profile na LinkedInu za ciljanje kritičara mađarskog premijera Viktora Orbána, a snimke su se kasnije pojavile u provladinim medijima. Glasnogovornik tvrtke tada je tvrdio da posluju u potpunosti u skladu sa zakonom.

Slovenska obavještajno-sigurnosna agencija SOVA ovog je tjedna dostavila izvješće Nacionalnom vijeću za sigurnost, koje potvrđuje navode o uplitanju Black Cubea u izbornu kampanju.

Ravnatelj agencije, kako je prenio Volk, iznio je podatke koji upućuju na izravno strano miješanje u izbore. Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da je takvo djelovanje naručeno unutar same Slovenije.

"Black Cube je poznat po objavi manipuliranih materijala u točno određenim trenucima, u ovom slučaju neposredno prije izbora. Takvim aktivnostima cilj je politička diskreditacija i mogu predstavljati prijetnju nacionalnoj sigurnosti te utjecati na demokratske izbore", upozorio je Volk.

Politički napadi u kampanji

Osim optužbi za špijunažu, kampanju obilježavaju i uobičajeni politički napadi.

Zastupnica SDS-a u Europskom parlamentu Romana Tomc poručila je da bi, u slučaju dolaska oporbe na vlast, prvi potez bio smanjenje poreza, kritizirajući pritom ekonomsku politiku aktualne vlade.

"Ono što danas imamo nakon četiri godine Golobove vlade jest gospodarski pad", rekla je za Politico. "Znatno je povećao poreze, a mi ćemo učiniti sve da ih smanjimo jer želimo da građanima ostane više novca, a ne da završava u državnom proračunu."

Tomc je odbacila i Golobove tvrdnje da bi Janša, zajedno s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, pokušao oslabiti Europsku uniju.

"Naša stranka, pod vodstvom Janeza Janše, snažno je proeuropska", rekla je. "Želimo Europu učiniti boljom i funkcionalnijom i nemamo nikakvu namjeru uništavati je. Kritika određenih politika unutar EU-a potpuno je legitimna."

Nekoliko dana prije izbora Tomc je pokrenula kampanju protiv europske povjerenice za proširenje Marte Kos, koja dolazi iz Golobove stranke, tvrdeći da je dovela u zabludu Europski parlament negirajući suradnju s jugoslavenskim tajnim službama u mladosti. Najveća politička skupina u Europi, Europska pučka stranka, u srijedu je zatražila posebno saslušanje u Europskom parlamentu.

"Povijesna prilika"

U razgovoru za Politico prošlog mjeseca Golob je izbore nazvao "povijesnom prilikom" za ostanak lijevo-liberalne koalicije na vlasti, što bi, kako je rekao, donijelo veću stabilnost Sloveniji, ali i regiji.

Istaknuo je da želi iskoristiti eventualni drugi mandat za provedbu reforme zdravstvenog sustava i jačanje gospodarske konkurentnosti, nakon prvog mandata obilježenog krizama poput rata u Ukrajini, energetske krize i visoke inflacije.

Prema Janši je bio izrazito kritičan, optužujući ga za rasipanje javnog novca i zlouporabu institucija tijekom prethodnih mandata, te je dodao da bi mogao slijediti restriktivne imigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Imamo lidera krajnje desnice koji je već tri puta bio na vlasti i svaki put je bilo gore, osobito kad je riječ o građanskim pravima i zlouporabi represivnog aparata", rekao je Golob.

Njegovu koaliciju čine Pokret sloboda, Socijaldemokrati i Ljevica, no istaknuo je da je otvoren za širenje suradnje u drugom mandatu.

Prema anketama, Janšina stranka SDS vodi s oko pet postotnih bodova prednosti, iako Golob može ostati na vlasti uz potporu drugih stranaka, piše Politico.

Još prije izbijanja afere Golob je upozoravao na pojačanu aktivnost botova na društvenim mrežama tijekom kampanje.

"Organizirani hibridni rat započeo je na društvenim mrežama, ali zasad ne možemo jasno pripisati odgovornost nekoj državi ili političkoj opciji, iako naši desni populisti očito imaju koristi od toga i rado dijele takve sadržaje", rekao je.