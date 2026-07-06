Ususret samitu: Trump napao talijansku premijerku, objavio gnjusan komentar

Ususret samitu u Ankari koji je zakazan za 7. i 8. srpnja, američki predsjednik Donald Trump objavio je fotografiju sebe s talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni.

Uz fotografiju na kojoj Meloni s oduševljenjem promatra Trumpa stoji natpis "Potrebna zabrana prilaska". Radi se o mjeri opreza koja se koristi protiv progonitelja, a njome im se sudskim putem nalaže da se drže podalje od osobe koja je izložena progoniteljevoj pažnji.

Trumpova objava najnovija je eskalacija u svađi dvoje čelnika. Prijeteljstvo je počelo pucati ​​u proljeće oko pitanja vezanih uz upravljanje krizama na Bliskom istoku i u Iranu, oko Trumpove kritike pape Lava XIV. i sve većeg udaljavanja Italije od nekih zahtjeva američke administracije unutar NATO-a.

Prijelomna točka dogodila se 19. lipnja, kada je Donald Trump u intervjuu rekao da ga je Meloni "molila da se zajedno fotografiraju" tijekom G7 i da je on pristao samo iz sažaljenja. Meloni je odgovorila da su te tvrdnje izmišljene.

Donald Trump i Giorgia Meloni Foto: Donald Trump/Truth Social

Nakon najnovije Trumpove objave protiv Meloni, piše Corriere della Sera, vlada ovaj put ne namjerava reagirati "na provokaciju".

Prema izvorima talijanskih dnevnih novina, tijekom noći premijer i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani razgovarali su kako bi se dogovorili o strategiji temeljenoj na ignoriranju onoga što se smatra osobnim napadom, za koji kažu da je neopravdan i bez konteksta.

Poruke solidarnosti stigle su od talijanskih političkih čelnika, piše Euronews.

"Trump je podli sitni nasilnik. Potpuna solidarnost s premijerkom", napisao je vođa Azionea Carlo Calenda na X-u.