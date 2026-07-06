Ususret samitu: Trump napao talijansku premijerku, objavio gnjusan komentar

Uz fotografiju na kojoj Meloni s oduševljenjem promatra Trumpa stoji natpis "Potrebna zabrana prilaska". Radi se o mjeri opreza koja se koristi protiv progonitelja, a njome im se sudskim putem nalaže da se drže podalje od osobe koja je izložena progoniteljevoj pažnji.
Trumpova objava najnovija je eskalacija u svađi dvoje čelnika. Prijeteljstvo je počelo pucati u proljeće oko pitanja vezanih uz upravljanje krizama na Bliskom istoku i u Iranu, oko Trumpove kritike pape Lava XIV. i sve većeg udaljavanja Italije od nekih zahtjeva američke administracije unutar NATO-a.
Donald Trump i Giorgia MeloniFoto:
Donald Trump/Truth Social
Nakon najnovije Trumpove objave protiv Meloni, piše Corriere della Sera, vlada ovaj put ne namjerava reagirati "na provokaciju".
Prema izvorima talijanskih dnevnih novina, tijekom noći premijer i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani razgovarali su kako bi se dogovorili o strategiji temeljenoj na ignoriranju onoga što se smatra osobnim napadom, za koji kažu da je neopravdan i bez konteksta.
Poruke solidarnosti stigle su od talijanskih političkih čelnika, piše Euronews.
"Trump je podli sitni nasilnik. Potpuna solidarnost s premijerkom", napisao je vođa Azionea Carlo Calenda na X-u.