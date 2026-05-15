FOTO Zasuli Kijev s više od tisuću dronova, raste broj mrtvih: Među poginulima troje djece

Ukrajinske vlasti objavile su kako je broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak narastao na 24, a među stradalima je i troje djece.

"Spasioci nastavljaju s danonoćnom potragom za osobama u razrušenoj zgradi u okrugu Darnicki", objavljeno je putem Telegrama.

Prethodno je objavljeno kako je poginulo 16 osoba.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je petak, 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je u napadu korišteno 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova.

