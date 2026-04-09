Otkrivena tajna akcija ruskih podmornica u blizini Velike Britanije: "Vidimo vas!"

Britanski ministar obrane John Healey na konferenciji za medije u četvrtak govorio je o vojnim operacijama svoje zemlje, nakon što je otkriveno da su tri ruske podmornice izvele tajnu operaciju u Atlantiku, sjeverno od Ujedinjenog Kraljevstva.

Healey je otkrio detalje nedavne vojne operacije koju je poduzela Rusija. Kaže da je u njoj sudjelovala ruska podmornica klase Akula, kao i dvije podmornice Glavne uprave za istraživanje dubokog mora.

Uvjerava da je Ujedinjeno Kraljevstvo stalno spremno na odgovor te da s Norveškom i drugim saveznicima odgovara na povećanu rusku aktivnost na atlantskom sjeveru Velike Britanije.

John Healey Foto: Afp

Ministar obrane rekao je i da je Velika Britanija rasporedila oružane snage kako bi osigurala da se ruske podmornice prate "24/7", piše BBC. Od tada su podmornice napustile britanske vode, a pokušaj tajne operacije, koja je trajala više od mjesec dana, je razotkriven.

"Vidimo vas, vidimo vašu aktivnost preko naših kabela i naših cjevovoda", rekao je Healey obraćajući se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Dodao je da se nijedan pokušaj oštećenja britanskih kabela ili cjevovoda neće tolerirati i imat će ozbiljne posljedice. Cjevovodi s morskog dna osiguravaju polovicu plina koji grije domove stanovnika Velike Britanije, a njima prolazi i 99 % međunarodnog telekomunikacijskog i podatkovnog prometa, kao i bilijuni funti trgovine svaki dan.

Zbog tih razloga morsko dno je "glavna meta" za protivnike, dodaje Healey.

U nastavku je objasnio da Velika Britanija pojačava svoje obrambene izdatke, a posebno je naglasio dodatnih sto milijuna funti za zrakoplove za lov na podmornice i pokretanje programa Atlantic Bastion za stvaranje "hibridne pomorske sile izgrađene u Velikoj Britaniji".

Britanska vojska ove će godine rasporediti nosače zrakoplova na krajnji sjever i voditi novu NATO-ovu misiju Arctic Sentry (Arktička straža), vojnu aktivnost usmjerenu na jačanje odvraćanja i obrane u regiji.

Na pitanje novinara o tome što su ruske podmornice radile na sjeveru zemlje, Healey je rekao da je Velika Britanija provela prepoznala rusku nuklearnu jurišnu podmornicu klase Akula kao vjerojatni mamac za dvije specijalizirane podmornice iz programa istraživanja dubokog mora ruskog ministarstva obrane (Gugi).

This satellite image is of Russian naval base Olenya in the High North, along with their spy ship Yantar and specialist GUGI submarines before they departed port for UK waters.



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2026

Kaže da su promatrali kako podmornice Gugi provode vrijeme iznad "kritične infrastrukture", ali je uvjeren da nema dokaza o bilo kakvoj šteti. To se provjerava sa saveznicima, dodaje.

Ministar obrane John Healey rekao je da je Kraljevska mornarica rasporedila fregatu tipa 23 HMS St Albans, RFA Tidespring i helikoptere Merlin kako bi pratili rusku jurišnu podmornicu dok je djelovala u blizini britanskih teritorijalnih voda.

Oglasio se premijer

Nakon konferencije za medije ministra obrane priopćenjem se javio i britanski premijer Keir Starmer.

"Odlučan sam zaštititi britanski narod od plaćanja cijene Putinove agresije kućanskim računima. Zato se nećemo ustručavati poduzeti mjere i razotkriti destabilizirajuće aktivnosti Rusije koje nastoje testirati našu odlučnost", napisao je.