Bolesna djeca zaražena HIV-om nakon transfuzije krvi: "Do ovog su doveli jadni zdravstveni uvjeti"

Roditelji djece s talasemijom u Indiji su shrvani nakon što su životno važne transfuzije krvi njihovu djecu učinile HIV-pozitivnima.

Talasemija je genetski poremećaj krvi koji zahtijeva redovite transfuzije kako bi se kontrolirala teška anemija i održao život.

U srijedu su vlasti u središnjoj indijskoj saveznoj državi Madhya Pradesh objavile da je pet djece s talasemijom, u dobi od tri do 15 godina, bilo pozitivno na HIV, što je potaknulo zabrinutost oko prakse transfuzije krvi. Osnovano je povjerenstvo koje istražuje te slučajeve.

Obitelji su iz okruga Satna. Iako su infekcije otkrivene tijekom rutinskih pregleda između siječnja i svibnja 2025., širu su pozornost privukle tek nakon izvještaja lokalnih medija ranije ovoga tjedna.

Ovi slučajevi slijede sličan incident u istočnoj saveznoj državi Jharkhand nekoliko tjedana ranije, gdje je kod petero djece s talasemijom, sve mlađe od osam godina, utvrđeno da su se zarazila HIV-om nakon transfuzija krvi u državnoj bolnici.

HIV, odnosno virus humane imunodeficijencije, širi se nezaštićenim spolnim odnosom, nesigurnim medicinskim postupcima, zaraženim transfuzijama krvi ili s majke na dijete tijekom trudnoće, poroda ili dojenja.

Iako više nije smrtonosna presuda, bolest zahtijeva cjeloživotno liječenje. U Indiji više od 2.5 milijuna ljudi živi s HIV-om, a godišnje se bilježi oko 66.400 novih infekcija. Prema vladinim podacima, više od 1.6 milijuna osoba prima cjeloživotnu terapiju u centrima za antiretrovirusno liječenje (ART).

Predstojnik okruga Satna, Satish Kumar S, rekao je da je petero djece primilo transfuzije krvi na različitim lokacijama, uz sudjelovanje više donora, javlja BBC.

Zdravstveni dužnosnici navode da su u pitanju bile državne bolnice i privatne klinike te da sva djeca sada primaju terapiju.

U jednom slučaju, rekli su dužnosnici, oba roditelja trogodišnjeg djeteta bila su HIV-pozitivna. U ostalim slučajevima roditelji su bili negativni, čime je isključen prijenos s majke na dijete.

Glavni liječnik i voditelj zdravstvene službe okruga Satna Manoj Shukla, rekao je da se djeca koja primaju više transfuzija smatraju visokorizičnom skupinom te se rutinski testiraju na HIV. "Nakon otkrivanja infekcije, liječenje je odmah započeto i nastavlja se. Trenutačno su djeca stabilna", rekao je.

Svaka jedinica krvi izdana iz bolničke banke krvi testira se u skladu s državnim protokolom i pušta u uporabu tek nakon negativnog nalaza, kaže Shukla.

Ipak, u rijetkim slučajevima darivatelji krvi koji su u ranoj fazi HIV infekcije mogu ostati neotkriveni tijekom početnog testiranja, ali kasnije postati pozitivni, dodaje.

Niz incidenata

Slučajevi zaraze HIV-om kod pacijenata s talasemijom tijekom liječenja nisu novost u Indiji.

U listopadu su, nakon sličnih incidenata u Jharkhandu, vlasti suspendirale laboratorijskog tehničara, liječnika zaduženog za HIV jedinicu i glavnog kirurga državne bolnice u kojoj su se slučajevi dogodili.

Glavni ministar Hemant Soren također je najavio novčanu pomoć za svaku pogođenu obitelj.

Godine 2011. vlasti u Gujaratu pokrenule su istragu nakon što je 23 djece s talasemijom bilo pozitivno na HIV nakon redovitih transfuzija krvi u javnoj bolnici.

Prošlog su tjedna pacijenti s talasemijom pozvali indijski parlament da usvoji Nacionalni zakon o transfuziji krvi 2025., tvrdeći da bi on ojačao regulaciju prikupljanja, testiranja i transfuzije krvi.

Aktivisti, uključujući pacijente koji su se zarazili HIV-om zbog nesigurnih transfuzija, nazvali su zakon dugo očekivanim korakom prema sigurnijoj, kvalitetno kontroliranoj krvi za one koji ovise o čestim transfuzijama.

U Indiji, gdje je pristup zdravstvenoj skrbi često ograničen, osobito u ruralnim područjima i manjim gradovima, obitelji HIV-pozitivne djece u državama Madhya Pradesh i Jharkhand duboko su zabrinute.

"Moja kći je već bolovala od talasemije. Sada je dobila i HIV, sve zahvaljujući jadnim zdravstvenim uvjetima u Madhya Pradeshu", rekao je jedan otac čije je dijete među pogođenima.

Drugi roditelj rekao je da se njegovo dijete bori s nuspojavama lijekova protiv HIV-a, uključujući povraćanje i stalni umor.

U Indiji HIV i dalje nosi snažnu društvenu stigmu, često dovodeći do diskriminacije. U Jharkhandu je obitelj sedmogodišnjeg dječaka bila prisiljena napustiti iznajmljeni dom nakon što je stanodavac saznao za HIV status djeteta, rekao je otac.

"Pokušavao sam ih uvjeriti na sve načine, ali ostali su uporni u tome da se iselimo. Tako sam se morao vratiti u svoje selo, oko 27 kilometara udaljeno", rekao je otac, koji je poljoprivrednik.

"U selu mom sinu nije samo teško dobiti bolju zdravstvenu skrb, nego je i lišen kvalitetnog obrazovanja", nadodao je.