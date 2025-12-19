Nemojte zaboraviti! Ako ovo ne učinite u prva dva mjeseca nove godine, ostat ćete bez novca

U prva dva mjeseca nove godine, od 1. siječnja do 28. veljače 2026., svi korisnici prava na dječji doplatak moraju ispuniti zahtjev i predati ga Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. To se odnosi i na one koji su u tekućoj godini zatjev predali prvi put.

Ovo je iznimno bitno jer će, ako to ne učine, korisnici ostati bez dječjeg doplatka. Naime, isplate po starim rješenjima isplaćuju se do travnja, a u travnju idu na temelju novih rješenja. Ukoliko korisnik ne preda zahtjev, u travnju će ostati bez isplate jer mu se neće produžiti rješenje.

Dječji doplatak

Dječji doplatak je mjesečna novčana pomoć roditeljima za uzdržavanje i odgoj djece. Isplaćuje se u mjesečnim iznosima, u tekućem mjesecu za prošli mjesec. Isplate su obično sredinom mjeseca.

Prema zakonu pravo na njega ima roditelj ako mu prosječni mjesečni dohodak u godini po članu kućanstva ne prelazi 140 posto proračunske osnovice. Za 2025. ona iznosi 441,44 eura, a utvrđuje se svake godine Zakonom o izvršavanju državnog proračuna. Prema tome, trenutno pravo na dječji doplatak imaju roditelji čiji ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 618,02 eura.

Na temelju prosječnog dohotka po članu kućanstva, razlikuje se pet cenzusnih grupa o kojima ovisi svota doplatka za djecu. Ovisno u kojem je rangu, doplatak varira od 30,90 do 61,80 eura mjesečno.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, djeci smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja pripada doplatak za djecu u najvišoj predviđenoj svoti.

Korisniku uz utvrđenu svotu doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 66,36 eura za treće i četvrto dijete. To znači da se uz određenu ukupnu svotu doplatka utvrđenu rješenjem korisniku dodaje 66,36 eura ako koristi doplatak za troje djece, odnosno 132,72 eura mjesečno ako koristi doplatak za četvero i više djece.

Prema zakonu dječji doplatak djeci pripada do navršene 15. godine života djeteta, no pravo imaju i djeca koja idu u srednju školu. U drugom slučaju potrebno je svake godine priložiti potvrdu o školovanju.

Kako se prijaviti

Prva prijava za dječji doplatak može se napraviti online ili zahtjev predati uživo, bilo kada tijekom godine. Od dana predaje zahtjeva teče pravo na doplatak, ako ga osoba ostvari. Konkretno, na e-Građanima zahtjev se podnosi putem e-Usluge HZMO-a (e-Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu). Zahtjev se može predati i besplatno u poštanskim uredima, u Mirovinskim informativnim centrima ili u nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta. Nadležnoj područnoj službi HZMO-a zahtjev se može poslati i poštom. Uz njega je potrebno priložiti dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje prava. Predaje se i potvrda banke o broju računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu, kao i rodni list djeteta te potvrdu o školovanju ako je dijete srednjoškolac.

Osobe koje su ostvarile pravo na korištenje dječjeg doplatka moraju u budućnosti svake kalendarske godine od 1. siječnja do 1. ožujka uz zahtjev dostaviti dokaze koji se odnose na promjene u odnosu na prethodno rješenje. Primjerice, ako je promijenjen radni status, broj članova kućanstva, adresa, banka i slično. Ako nema promjena, šalje se samo zahtjev.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr