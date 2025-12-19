Rubio najavio nastavak pregovora: "Najteža pitanja su uvijek posljednja. Nikome ne namećemo sporazum"

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u petak da se u mirovnim pregovorima za Ukrajinu nikome ne nameće sporazum i da ga moraju htjeti postići i Kijev i Moskva te je upozorio da u Gazi neće biti mira sve dok se Hamas ne razoruža.

"U konačnici, na njima je postizanje dogovora. Ne možemo prisiliti Ukrajinu da postigne dogovor. Ne možemo prisiliti Rusiju da postigne dogovor. Oni to moraju htjeti", inzistirao je Rubio na konferenciji za medije u Washingtonu, dodajući da je postignut napredak, ali da predstoji još puno posla.

"Očito su najteža pitanja uvijek posljednja", rekao je Rubio, komentirajuči i potencijalni vremenski okvir. "Možda se to dogodi ovaj tjedan, možda sljedeći mjesec, možda to nije spremno još nekoliko mjeseci. Možda neće biti moguć“.

Rubiove izjavemnogo su opreznije od Trumpovih, koji je u utorak nakon razgovora SAD-a s ukrajinskim dužnosnicima u Berlinu nazvao mirovni sporazum "bližim nego ikad".

Ukrajinski mirovni pregovarači započinju u petak novu rundu razgovora s američkim timom o prijedlozima za završetak rata s Rusijom, rekao je voditelj kijevske delegacije Rustem Umerov. Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, planiraju se sastati i s ruskom delegacijom u Miamiju ovog vikenda, rekao je dužnosnik Bijele kuće Reutersu.

Rubio je rekao novinarima da bi se mogao pridružiti dijelu razgovora o Ukrajini u subotu u Miamiju.

Nema iznenađenja u Venezueli

Odgovarajući na pitanja, Rubio je poručio da Sjedinjene Države, kada je riječ o Venezueli, nisu zabrinute da bi moglo doći do eskalacije s Rusijom, dodajući da je Washington i očekivao da će Moskva pružiti retoričku podršku predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru.

Trumpova administracija poslala je tisuće vojnika u regiju, zajedno s nosačem zrakoplova, ratnim brodovima i borbenim zrakoplovima.

"Oduvijek smo očekivali da će pružiti retoričku podršku Madurovom režimu... to nije faktor u tome kako gledamo na cijelu ovu stvar", rekao je Rubio.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je izrazilo nadu da Trumpova administracija neće napraviti kobnu pogrešku u pogledu Venezuele te je izrazilo zabrinutost zbog američkih odluka koje ugrožavaju međunarodni pomorski promet.

"Bez razoružanja Hamasa nema mira u Gazi"

Rubio je također upozorio da u Gazi "neće biti mira" bez razoružanja Hamasa.

"Ako se Hamas ikada nađe u poziciji da prijeti ili napada Izrael, neće biti mira. Nikoga nećete uvjeriti da ulaže novac u Gazu ako misle da će za dvije ili tri godine izbiti novi rat. Zato je razoružanje toliko važno", naglašava američki državni tajnik.

Osim toga, uvjeren je da će više zemalja htjeti sudjelovati u stabilizacijskim snagama koje bi trebale učvrstiti krhko primirje u Gazi.

"Zaista sam uvjeren da su zemlje, koje su prihvatljive svim stranama, spremne obvezati se i biti dio ove stabilizacijske snage", rekao je.

Rubio se osvrnuo i na razgovore predstavnika Izraela i Libanona održane u petak te očekuje da će razgovori dovesti do snažne libanonske vlade i razoružanja Hezbolaha.

"Nadamo se da će razgovori između libanonskih vlasti i Izraelaca stvoriti obrise i put naprijed koji će spriječiti daljnje sukobe", rekao je američki državni tajnik.