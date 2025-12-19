Oprez, potrošači! Povlači se jedna vrsta jaja

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu jedne vrste jaja koja se prodaju u poslovnicama mljekare.

Riječ je o proizvodu DOMAĆA SVJEŽA JAJA SA ZAGORSKIH BREGA, najbolje upotrijebiti do: 06.01.2026., 07.01.2026. i 08.01.2026., zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica jaja za konzumaciju OPG Tepeš, Druškovec Humski, Hum na Sutli, JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Sporna jaja Foto: HAPIH screenshot

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: OPG Tepeš Miljenko, Druškovec Humski, Hum na Sutli

Maloprodaja: MINI MLJEKARA VERONIKA d.o.o., Desinić

Podrijetlo proizvoda: Republika Hrvatska