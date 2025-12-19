Muškovci pod opsadom, teroriziraju ih već mjesecima: "U dva sata poslije ponoći ustala sam i čujem da se nešto..."

Medvjedi u Muškovcima napadaju stoku i prijete sigurnosti mještana mjesecima. Sve češće i bliže se spuštaju do kuća, a strah ulazi u dvorišta i staje.

Obitelj Milanko iz straha više ne broji noći, nego ubijena grla stoke. Marija je ovdje cijeli život, a ovako česte napade na stoku ne pamti. U posljednjih mjesec dana ubijeno joj je pet krava.

“Našli smo od dvije samo kožu smotanu. Ono drugo valjda nije bilo puno. Pojeli su sve, a oderali su kosti kao da su ih mesari derali, Boga mi, ne bi onako ni on”, rekla je Marija Milanko, Muškovci.

Posljednju žrtvu napao je prije desetak dana. "U dva sata poslije ponoći, ja sam se ustala i čujem da se nešto čuje. Nisam znala što je, mislila sam da su divlje svinje. Kad ona jadna došla...”, rekla je Marija.

“Puno ju je iskidao i stalno joj gnoji curi. Curi gnoj njima po dugo vremena. Zato što on ima otrovne nokte, medvjed. On što uhvati svojim noktima, teško zaraste, teško ikada”, nadodala je.

Sve je prijavila policiji. Na teren su izašli lovni županijski inspektori, ali... “Bilo je njih četiri, pet ljudi rekli su da će sigurno da ga ubiju, ali ga nije ubio nitko jer im je pobjegao gore u jednu planinu”, kaže Marija.

Sigurna je da više njih vreba oko imanja. “Neki dan isto kad smo tražili kravu, isto riče kao bik. Jedan riče kao vol, a onaj drugi bleji”, rekla je Marija.

"Boga mi, bojim se. Bojimo Boga mi. Medvjed je opasan i za ljude i za blago. I npr. ako se sretneš sa njim kaže netko šuti, ne govori ništa, ja bih od straha rekla – wuuh, evo ga. Onda bi on napao, mislio da se svađaš”, kaže Marija.

Da je više medvjeda koji napadaju, sumnja i Radoslav. Od Marije je udaljen nekoliko kilometara. “Tri je ozlijedio, jednu više, druge lakše”, rekao je Radoslav Čavlin i dodaje: "Prije tri mjeseca medvjed mi je napao kravu koju i sad još liječimo. Koliko treba jako dugo vremena da se to zaliječi."

Stručnjak za medvjede Đuro Huber kaže da napadi na stoku nisu neuobičajeni: “Medvjed je oportunist. Ako mu je prilika negdje pronaći hranu koju voli i koja mu je dostupna, on će to koristiti. Ali ako su tu i neke domaće životinje npr. krava ili konj koji su velike i jake, medvjed je jači od nje, ako su te životinje slobodne i nikoga nema ni električne ograde, ni psa onda ih lako može napasti i jest će koliko mu prilike bude bilo."

U Hrvatskoj je oko 1000 medvjeda. Strogo su zaštićena vrsta, a odstrel manjeg broja dopušta se samo u specifičnim situacijama.