Izrael uvodi smrtnu kaznu, vrijedit će samo za Palestince: "To je slavlje smrti i osvete, što je srž ovog zakona"

U prosincu je izraelski Knesset razmatrao zakon koji bi ponovno uveo smrtnu kaznu. Podupiratelji zakona došli su na sjednicu noseći zlatne značke u obliku omče.

To je mračna verzija žutih vrpci koje mnogi Izraelci nose u znak podrške talcima u Gazi nakon napada 7. listopada 2023.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je: “Teroristi zaslužuju smrt” On i njegovi stranački kolege, koji dolaze iz male krajnje desne stranke, inzistiraju da će zakon odvraćati od napada, piše CBC.

Zakon predviđa obveznu smrtnu kaznu za svakog Palestinca koji ubije židovskog izraelskog građanina, ali ne i za Židove koji ubiju Palestince. Limor Son Har-Melech, iz iste stranke, rekla je: “Ne postoji židovski terorist”

Predloženi zakon uklanja svaku sudsku diskreciju pri izricanju kazne – smrtnu kaznu sudovi bi morali izreći uvijek. Primjenjivao bi se i u okupiranoj Zapadnoj obali te u dijelu Gaze pod izraelskom kontrolom.

Organizacije za ljudska prava i civilne slobode kritiziraju zakon, nazivajući ga duboko rasističkim. Noa Sattath iz Udruge za građanska prava u Izraelu rekao je: “To je slavlje smrti i osvete, što je srž ovog zakona.”

Zakon dolazi u vrijeme prekida primirja u Gazi, nakon rata koji je trajao dvije godine i uništio velik dio teritorija. Također se priprema mogućnost izbora u Izraelu 2026. godine.

Podupiratelji zakona tvrde da bi smrtnom kaznom Palestinci osuđeni za napade ne mogli kasnije biti razmijenjeni ili ponoviti zločine. Grupa koja promovira zakon zove se Choosing Life. Jedan od članova, Dan Lando, rekao je: “Ako netko planira napad, neće dobiti lijepu naknadu od Palestinske samouprave, nego će biti osuđen na smrt”

Lando je osobno pogođen temom – njegov zet je ubijen u Halamishu 2017., a napadač je bio Palestinac. Iako je preživjela Landoova obitelj, napadač je dobio četiri doživotne kazne zatvora.

Zakon izaziva kritike zbog dvostrukih standarda. Palestinci tvrde da Izrael pritom često propušta osuditi Židove koji ubijaju Palestince. Humanitarne organizacije poput B’Tselem navode da Židovi počinitelji nasilja gotovo nikada nisu osuđeni.

Qaddura Fares, bivši ministar za pritvorenike Palestinske samouprave, rekao je: “Mi smo ubijani svakodnevno, a smrtnom kaznom Izrael želi samo još više ubijati Palestince.” Većina Palestinaca u izraelskim zatvorima drži se bez optužbi ili su u administrativnom pritvoru.

Ako zakon prođe, Izrael bi se mogao dodatno izolirati na međunarodnoj razini. Zakon se još doradjuje u parlamentarnom odboru, a konačna verzija mogla bi se usvojiti već u siječnju.

Posljednja smrtna kazna u Izraelu izvedena je nad Adolfom Eichmannom 1962. godine, jednim od glavnih arhitekata Holokausta. Trenutno se nagađa da bi, ako zakon prođe, izvršenje moglo biti ubodima smrtonosnom injekcijom, a ne vješanjem.