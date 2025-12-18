Kako žive strani radnici u Hrvatskoj i žele li ostati? "Ovo nismo očekivali..."

Kako je stranim radinicima u Hrvatskoj? Pitalo se one zagrebačke. Najviše njih iz Nepala, Filipina, Indije, Egipta, Bangladeša i Uzbekistana.

Njih 52 posto je visokoobrazovano, a srednju školu ima gotovo 43 posto. Najviše rade u građevini, turizmu, trgovini, industriji te transportu i komunikacijama.

Većina ih je zadovoljna zaposlenjem u Zagrebu.

Što se plaće tiče, 40 posto njih izjavilo je da ima ispod 850 eura, 32 posto njih ima između 850 i 1000 eura, 20 posto između 1000 i 1200 te 9 posto više od 1200 eura.

Čak 77 posto radnika ostalo bi živjeti u Hrvatskoj, 16 posto nije sigurno želi li ostati, a 8 posto ne želi.

Što se zdravstva tiče, 50 posto ispitanih je reklo da je uspjelo dobiti liječničku pomoć kad su trebali, 20 posto je dobilo pomoć, ali uz poteškoće i dok je više od 29 posto radnika reklo kako nisu uspjeli dobiti liječničku pomoć.

"To nismo očekivali, da samo 40 posto osoba koje smo uključili u istraživanje ima svog odabranog liječnika obiteljske medicine, iako svi imaju pravo na to. Dakle, ili nisu obaviješteni ili se nisu nekako snašli", rekla je Ivana Kolčić, voditeljica programa.

Poznato je i provjerava li se cijepni status stranih radnika.

"Do sada to nije bila praksa. Sada se radi novi pravilnik i zaista je potrebno to provjeravati za bolesti koje su nama od interesa. Pokazuje se već da se epidemiološka slika mijenja u području tuberkuloze. Dakle, imamo povećanje turberkuloze. A ova lepra je beznačajna. To je jedan slučaj koji se može i ovako i onako dogoditi, neće se prenijeti lepra. Nije ništa tako opasno", poručio je Branko Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

