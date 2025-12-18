Obavijesti Foto Video Pretražite
Kako žive strani radnici u Hrvatskoj i žele li ostati? "Ovo nismo očekivali..."

18. prosinca 2025.
strani radnici
strani radnici Foto: DNEVNIK.hr
Samo 40 posto stranih radnika ima odabranog obiteljskog liječnika - pokazalo je to istraživanje predstavljeno u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Ispitalo se i kako žive, koliko zarađuju te koliko ih uopće želi ostati u Hrvatskoj.
