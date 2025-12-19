Nakon skandalozne izjave Vučićeva ministra o Hrvatskoj stigla isprika iz Srbije

Ministar informiranja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina, koji je izazvao svojevrsni skandal izjavama o Hrvatskoj, posebno dijelom u kojem bi ona, "kao i Ukrajina, morala platitit teritorijem", javno se ispričao.

Ministarstvo tvrdi da je riječ o "nespretno protumačeno izjavi" i da podržava suverenitet Ukrajine.

"Svjesni smo da je ova izjava izazvala neugodnosti i nesporazume u vezi s odnosima dviju prijateljskih zemalja i službenom politikom Vlade Republike Srbije. Izjava ministra Bratine nespretno je protumačena i nije bila adekvatno povezana s aktualnim događajima, već se izraženi stav odnosio isključivo na znatno ranije povijesno razdoblje. U tom smislu, ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što potkrepljuju i njegove prethodne izjave u kojima je više puta naglasio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod", naveli su u priopćenju.

Podsjetimo, Bratina je u programu prorežimske televizije Informer, bliske srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, rekao da se Hrvatsku "mora na neki način kazniti zbog stravičnog učešća u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina", dodajući da se odgovornost, po njegovu mišljenju, proteže i na razdoblje socijalizma. U tom je kontekstu spomenuo i tezu o "crvenim ustašama", koji su, kako je rekao, vodili hrvatski dio Komunističke partije.

Tonino Picula, crvene ustaše i Hrvati koji svoju kaznu moraju platiti teritorijem



Ministar informisanja Srbije, Prosinac 2025. pic.twitter.com/ieozh1fcfM — Dom (@croarsenal) December 16, 2025

Nakon više reakcija hrvatskih političara, dva dana kasnije stigla je i isprika.

"Ministar Bratina u potpunosti prihvaća odgovornost za nastalu situaciju te se ovim putem ispričava svima pogođenima navedenom izjavom, dok Ministarstvo informiranja i telekomunikacija ostaje predano transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu u interesu javnosti", poručilo je Ministarstvo.