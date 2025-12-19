Obavijesti Foto Video Pretražite
Užasne scene

VIDEO Kaos u glavnom gradu nakon ubojstva mladog aktivista: Zgrade u plamenu, ima i žrtava

Piše J. M., 19. prosinca 2025. @ 18:50 komentari
Požar u zgradi Daily Stara u Dhaki
Požar u zgradi Daily Stara u Dhaki Foto: Afp
Prošlogodišnje izbore oporba je nazvala prevarom - premijerka Hasina pobjegla je u Indiju, izboreni su i novi, a val nasilja pokrenula je smrt prodemokratskog aktivista, od kojeg se puno očekivalo.
VIDEO Nasilni prosvjedi u Bangladešu: Policija rastjerava prosvjednike, zgrade u plamenu
Užasne scene
VIDEO Kaos u glavnom gradu nakon ubojstva mladog aktivista: Zgrade u plamenu, ima i žrtava
