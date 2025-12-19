VIDEO Kaos u glavnom gradu nakon ubojstva mladog aktivista: Zgrade u plamenu, ima i žrtava

Užasne scene nasilja i uništavanja na ulicama stižu iz glavnog grada Bangladeša, gdje su nakon smrti mladog vođe pro-demokratskog ustanka iz 2024. izbili veliki neredi.

Tisuće prosvjednika izašlo je na ulice Dhake rano u petak nakon što je objavljena smrt 32-godišnjeg Sharifa Osmana Hadija, zahtijevajući da se njegovi ubojice privedu pravdi. Prema vlastima, nekoliko zgrada, uključujući one u kojima se nalaze dva vodeća novinska lista u zemlji, zapaljeno je, a osoblje je ostalo zarobljeno unutra. Zgrade su bile meta zbog otpužbi prosvjednika o povezanosti sa susjednom Indijom.

Požar ispred ureda Prothom Alo u Dhaki Foto: Afp

Hadi je bio ključna figura u prošlogodišnjem ustanku kojim je okončana autokratska vladavina premijerke Sheikh Hasine, koja je pobjegla u Indiju. Kandidirao se za parlamentarno mjesto na nacionalnim izborima u veljači 2026. Kao jedan od glavnih vođa studentske aktivističke skupine Inqilab Mancha, bio je otvoreni kritičar Indije. Prošlog petka maskirani napadači upucali su ga dok je izlazio iz džamije u Dhaki. Helikopterom je prevezen na liječenje u bolnicu u Singapuru, gdje je u jučer podlegao ozljedama, prenosi The Guardian.

🚨 CHAOS IN DHAKA: Radical mob attacks & sets fire to Prothom Alo newspaper office after death of Islamist leader Osman Hadi!



Building gutted, flames & smoke everywhere—Bangladesh spiraling into violence. How far will this radical fury go?



Prayers for safety. What's next for… pic.twitter.com/jTKEm8SKj2 — Arshad (@im__Arshu) December 18, 2025

Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk izrazio je u petak zabrinutost zbog ubojstva, pozivajući na smirivanje situacije: "Pozivam vlasti da provedu brzu, nepristranu, temeljitu i transparentnu istragu napada koji je doveo do Hadijeve smrti te da osiguraju pravičan postupak i odgovornost odgovornih".

Neredi u Dhaki Foto: Afp

Glasnogovornik vatrogasne brigade i civilne zaštite rekao je da su u Dhaki zabilježena najmanje tri slučaja podmetanja požara nakon što se vijest o njegovoj smrti proširila rano u petak, uključujući požar u zgradi Daily Stara i još jedan u zgradi u kojoj se nalaze novine Prothom Alo.

Neredi u Dhaki Foto: Afp

Nasilje je zabilježeno u brojnim gradovima diljem Bangladeša. Stotine ljudi okružile su kuću i zamjenika indijskog veleposlanika u Bangladešu, ali ih je policija nasilno rastjerala suzavcem. Osim toga, prosvjednici su blokirali ključnu autocestu koja vodi iz glavnog grada i napali rezidenciju bivšeg ministra u Chattogramu.

Na ulici spalili tijelo muškarca

Indijski mediji izvjestili su i o uznemirujućem ubojstvu mladog hinduista u okrugu Mymensingh, sjeverno od Dhake. Razlog je bilo navodno bogohuljenje, a prema izvještajima, žrtva je 30-godišnji Dipu Chandra Das, čije su tijelo nakon ubojstva objesili o drvo i zapalili. Navodno je muškarac radio u lokalnoj tvornici odjeće, a skupina ga je optužila za uvredljive komentare o proroku Muhamedu i napala jučer oko 21 sat, po lokalnom vremenu.

Policija je kontaktirala članove obitelji i najavila istragu. Privremena vlada Bangladeša oštro je osudila čin, navodeći da za takvo nasilje nema mjesta u "novom Bangladešu".