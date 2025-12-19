Putin žestoko kritizirao Europu: "Posljedice će biti vrlo ozbiljne"

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je u 12 sati po moskovskom vremenu (10 sati po hrvatskom vremenu) započeo televizijski intervju kojim sažime rezultate godine koja je na izmaku. Događaj pod nazivom "Rezultati godine" ponovno se održavaju u formatu koji je kombinacija ogovora na pitanja koja muče Ruse i konferencije za novinare.

Osim ruskih, u glavnoj moskovskoj izložbenoj dvorani, Gostinu dvoru su se okupili i brojni strani novinari, piše RIA Novosti.

Do danas je putem različitih kanala zaprimljeno preko 2.100.000 pitanja. Pozivi u centar predstavljaju većinu zahtjeva građana, drugi najpopularniji način kontaktiranja predsjednika je chatbot u aplikaciji Max Messenger, koja je ove godine prvi put testirana. Pitanja već obrađuju nadležna ministarstva i sam predsjednik.

Govoreći o pitanjima koja završe "u predsjednikovom dosjeu", glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je novinarima rekao da šef države i dalje dobiva nasumični izbor pitanja. "Ali pokušavamo mu dati potpunu sliku, cijelu paletu", rekao je.

Vladimir Putin Foto: Afp

Rezultati godine

Putin je godišnju konferenciju započeo govoreći o ratu u Ukrajini, koji naziva "krizom".

"Ukrajina je započela rat 2022. godine, na istoku zemlje. Tražili smo od njih da povuku svoje oružane snage iz Donbasa, nisu odgovorili i morali smo braniti ljude koji tamo žive", rekao je Putin i dodao da postoje signali da bi se mogao postići dijalog.

"Želimo zaustaviti ovaj sukob uklanjanjem primarnih uzroka koji su doveli do početka krize", dodao je.

Putin je također ponovio da njegova vojska kontrolira grad Kupjansk, za koji Ukrajinci tvrde da su ga ponovno osvojili od Rusa.

Ruski predsjednik je naglasio da Kijev nije pokazao spremnost na teritorijalne ustupke.

U nastavku je rekao da vjeruje da će Rusi do kraja godine svjedočiti novim uspjesima svoje vojske. To dolazi nakon što je izjavio da planira "krenuti na zapad" nakon daljnjeg napretka u Ukrajini.

Grad Kupjansk u Harkivskoj oblasti izdvaja se kao jedna od ključnih točaka spora na bojišnici. I dok Putin tvrdi da grad kontroliraju ruske snage, prošlog je tjedna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio video u kojem tvrdi da je posjetio taj grad.

Vladimir Putin jutros je rekao da je Zelenski "talentirani umjetnik" dodajući da je spomenik na kojem je snimka nastala zapravo na samom rubu grada. "Zašto stajati na pragu? Uđite unutra!", poručuje Putin, izazivajući Zelenskog i dovodeći u pitanje autentičnost snimke.

Kritika EU-a

Vladimir Putin kritizirao je EU zbog nastojanja da koristi zamrznutu rusku imovinu za financiranje Ukrajine: "Krađa je [u] tajnosti... ovdje se radi na otvorenom. To je pljačka."

Dodao je i da će nastojanja EU-a da financira njegovog neprijatelja imati "ozbiljne posljedice".

"To je provala... posljedice su vrlo ozbiljne za provalnike", rekao je u jednom trenutku, a prenosi Sky News.

Kaže da će zemljama EU-a zajam Ukrajini biti opterećenje te su financije njegove njegove zemlje u boljem stanju od francuskih, što se tiče nacionalnog duga. Rusija će se, kaže, braniti na sudovima, u jurisdikciji koja ne ovisi o političkim odlukama. Rekao je i da će Europa prije ili kasnije morati vratiti ono što ukrade od ruske imovine.

Karta kao poruka

Na zidu iza Vladimira Putina je karta Rusije. Na njoj se, osim obrisa Krima, vide i sve četiri istočne ukrajinske regije koje je Rusija anektirala 2022. - Donjeck, Lugansk, Zaporižje i Herson.

Iako ruske snage još nisu u potpunosti osvojile ove teritorije, to nije spriječilo Putina da ih proglasi svojima. Projiciranjem teritorija na današnju pozadinu čini se kao da Kremlj šalje signal: da nema namjeru odustati od svojih prava na njih.

Karta Foto: Afp

Uskoro opširnije...