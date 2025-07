Smrtonosni virus širi se među ruskim vojnicima: "Žive svaki dan kao da im je posljednji"

Od početka rata u Ukrajini višestruko je porastao broj oboljelih od HIV-a u Ruskim oružanim snagama, otkrilo je izvješće Vojno-medicinskog časopisa. Razlog tomu su spolni odnosi bez zaštite, ali i korištenje droga.

Vrhunac zaraze dogodio se tijekom mobilizacije, a do jeseni 2022. broj slučajeva HIV-a peterostruko se povećao. Do kraja 2023. među ruskim vojnicima bilo je 20 puta više dijagnoza HIV-a u usporedbi s razdobljem prije rata. Izvješće nije uključilo konkretne brojeve, piše The Times.

Te visoke stope zaraze pokazuju da se "HIV ne prenosi samo u ratu kroz rane i njihovo liječenje", navodi se u izvješću Carnegiejeva Centra za Rusiju i Euroaziju.

Nezaštićeni spolni odnosi i dijeljenje igala za ubrizgavanje droga "cvjetaju u borbenoj vojsci muškaraca koji žive svaki dan kao da im je posljednji".

Rusija se dugo bori s visokim stopama HIV-a među općom populacijom, a svrstava se među pet zemalja s najvišim stopama zaraze. Registrirano je više od 1,1 milijuna slučajeva HIV-a, ali neki procjenjuju da bi stvarni broj mogao premašiti 1,5 milijuna.

Podaci agencije UNAids pokazuju da je Rusija činila gotovo 4 posto globalnih HIV infekcija u 2021. godini unatoč tomu što ima manje od 2 posto svjetske populacije.

Vadim Pokrovski, voditelj ruskog Federalnog metodološkog centra za prevenciju HIV-a/AIDS-a, rekao je u prosincu da oko 30.000 Rusa radno sposobne dobi godišnje umire od HIV-a. Većina smrtnih slučajeva događa se među ljudima u dobi od 25 do 50 godina, što stvara dodatan pritisak na smanjenu radnu snagu u zemlji.

Problemi i u Ukrajini

Ni u Ukrajini situacija nije bolja. Zbog rata su prekinuti programi prevencije i liječenja HIV-a, a riječ je o državi koja ima najveću prevalenciju HIV-a u Europi – procjenjuje se da s njim živi 240.000 ljudi. U okupiranim područjima, poput Hersona, skrb o oboljelima i testiranje gotovo i ne postoje.

Stigma, dezinformacije i diskriminirajući zakoni također odvraćaju Ruse od testiranja i liječenja, kažu dobrotvorne organizacije. To uključuje zakon o "stranim agentima", koji je prisilio mnoge skupine za prevenciju HIV-a koje primaju financiranje iz inozemstva da zatvore ili smanje obujam svog rada.

Godine 2023. Vrhovni sud Rusije proglasio je "međunarodni LGBT pokret" ekstremističkim, dodatno odvraćajući homoseksualne muškarce, kao rizičnu skupinu, od pristupa uslugama podrške.