Iz Vukovara poslali znakovitu poruku gradonačelnici Supetra: "Kako bi se spriječile situacije..."

Nakon što su s murala na rivi u Supetru uklonjeni amblem HOS-a s natpisom "Za dom spremni" i grbovi Vukovara i Škabrnje, koji su naknadno docrtani uz mural s imenom francuskog branitelja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, oglasili su se iz Grada Vukovara.

U priopćenju ističu kako Vukovar nije samo grad, već simbol žrtve, otpora i stvaranja slobodne Hrvatske te kao takav zaslužuju poseban pijetet, uvažavanje i dijalog te da je gradonačelnica Supetra mogla u tom smislu pokazati više empatije, razumijevanja i zahvalnosti prema onima koji su branili Hrvatsku.

Uklonjen je dio murala u Supetru - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Uklonjen je dio murala u Supetru - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Podsjetimo, supetarska gradonačelnica Ivana Marković izdala je nalog za uklanjanje dodatka na muralu jer za taj dio nije bila izdana dozvola. Prvi pokušaj uklanjanja dijela murala nije bio moguć jer je dio građana u tome spriječio komunalne redare, no u četvrtak ujutro sporni dio murala ipak je bio obrisan.

U Gradu Vukovaru smatraju kako je umjesto brisanja grba Grada trebala biti donesena odluka kojom bi se omogućilo zadržavanje iscrtanih murala, kao izraza pijeteta i poštovanja.

Priopćenje koje je potpisano sa Grad Vukovar, prenosimo u cijelosti:

"Povodom odluke gradonačelnice Grada Supetra o uklanjanju i brisanju grba Grada Vukovara, Grad Vukovar osjeća potrebu obratiti se javnosti u ime svojih građana.

Vukovar nije samo grad, već simbol žrtve, otpora i stvaranja slobodne Hrvatske. Njegov grb i grbovi postrojbi koje su ga branile nisu znakovi podjela, nego trajni podsjetnici na hrabrost, zajedništvo i cijenu slobode koju danas živimo.

Grad Vukovar u potpunosti poštuje pravo svake lokalne zajednice na donošenje odluka u skladu sa zakonom. No jednako tako vjerujemo da simboli Domovinskog rata zaslužuju poseban pijetet, uvažavanje i dijalog, osobito kada je riječ o gradovima i ljudima koji su podnijeli najveću žrtvu za slobodu Republike Hrvatske. Smatramo kako je gradonačelnica Supetra mogla pokazati više empatije, razumijevanja i zahvalnosti prema onima koji su branili Hrvatsku, kao i za odluku kojom bi se, uz odgovarajuću proceduru, omogućilo zadržavanje tih murala kao izraza pijeteta i poštovanja.

Pozivamo sve odgovorne političke aktere na razboritost, dijalog i uvažavanje temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, kako bi se spriječile situacije koje dodatno povrjeđuju dostojanstvo onih koji su podnijeli najveću žrtvu.

Grad Vukovar nastavit će, kao i do sada, dostojanstveno čuvati istinu o Domovinskom ratu i s ponosom se sjećati svojih branitelja i štititi čast svojih građana.

Grad Vukovar", stoji u priopćenju.