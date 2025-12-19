Koliko će pomoć Ukrajini koštati svakog stanovnika u Hrvatskoj? Mjesečno - jednu kobasicu na Adventu
Piše Viktorija Bednjanec/DNEVNIK.hr,
19. prosinca 2025. @ 19:07
komentari
90 milijardi eura zbilja je velik novac, no koliko je to kad se raspodjeli na sve građane Europske unije?
Podijelite
Koliko će svakog Europljanina stajati pomoć Ukrajini? Dogovoren je iznos od 90 milijardi eura za iduće dvije godine. Novac ide iz europskog proračuna, - koji iznosi nešto više od dva bilijuna eura. U postocima, to znači da na zajam ide manje od 0,5 posto proračuna.