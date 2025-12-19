Koliko će pomoć Ukrajini koštati svakog stanovnika u Hrvatskoj? Mjesečno - jednu kobasicu na Adventu

Koliko će svakog Europljanina stajati pomoć Ukrajini? Dogovoren je iznos od 90 milijardi eura za iduće dvije godine. Novac ide iz europskog proračuna, - koji iznosi nešto više od dva bilijuna eura. U postocima, to znači da na zajam ide manje od 0,5 posto proračuna.

Koliko će Europljane stajati pomoć Ukrajini? - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Europska unija ima oko 450 milijuna stanovnika. Budući da su Mađarska, Slovačka i Češka odbile sudjelovati, - zajam Ukrajini odnosi se na oko 424 milijuna stanovnika.

Koliko će Europljane stajati pomoć Ukrajini? - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Kada podijelimo 90 milijardi s tim brojem, dolazimo do iznosa od 212 eura i 26 centi. Tu brojku možemo dodatno raščlaniti, budući da je riječ o razdoblju od dvije godine, odnosno 24 mjeseca.

Koliko će Europljane stajati pomoć Ukrajini? - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

I onda dolazimo do brojke od 8,83 eura - toliko će svakoga od nas mjesečno stajati financiranje ukrajinske obrane od ruske agresije, a to je pak ekvivalent prosječne cijene adventske kobasice.