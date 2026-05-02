Trump povlači tisuće vojnika: Oglasili se Njemačka i NATO

Njemački ministar obrane Boris Pistorius u subotu je najavu povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke opisao kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe.

"Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture“, rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke.

On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu "kako Europljana tako i Amerikanaca".

"Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje", rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.

"Povlačenje nije došlo iznenada"

On je rekao kako odluka o povlačenju 5000 vojnika nije došla iznenada i ukazao na to kako u Njemačkoj trenutačno boravi oko 40000 američkih vojnika.

U Njemačkoj se osim nekoliko kopnenih baza na jugu zemlje u Ramsteinu nalazi i najvažnije zračno uporište američkih vojnih snaga izvan SAD-a koje je od presudnog značaja za aktivnosti na Bliskom istoku.

Mediji odluku o povlačenju vojnika, koju je američki predsjednik Donald Trump spominjao i tijekom prvog mandata, povezuju s ovotjednim pogoršanjem odnosa između njemačkog kancelara Friedricha Merza i Trumpa.

Merz je početkom tjedna u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao američki vojni angažman u Iranu te rekao da su Iranci u pregovorima "nadmudrili" Amerikance.

Oglasio se NATO

NATO surađuje sa Sjedinjenim Državama kako bi razumio odluku o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke, izjavila je glasnogovornica Saveza Allison Hart. Ponavljajući ranije izjave njemačkog ministra obrane, Hart je rekla da taj potez naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzme veći dio odgovornosti za sigurnost regije, piše Guardian.

"Surađujemo sa SAD-om kako bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj", pojasnila je detaljnije Hart na platformi X stajalište Saveza.

Ova prilagodba, istaknula je, "naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzme veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost - gdje već vidimo napredak otkako su se saveznici prošle godine na NATO summitu u Haagu dogovorili da će ulagati pet posto BDP-a. Ostajemo uvjereni u našu sposobnost da osiguramo odvraćanje i obranu dok se ovaj pomak prema jačoj Europi u jačem NATO-u nastavlja."