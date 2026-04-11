Dnevnik Nove TV doznaje - Pavlek još nije lociran; Odvjetnik tvrdi: "Jasno je koje će države birati"

Donedavni operativac Skijaškog saveza Vedran Pavlek još uvijek nije lociran, doznaje Dnevnik Nove TV. Pavleku se trag izgubio nakon što je iz Turske ušao u Kazahstan, no istražitelji su sve uvjereniji kako je tu državu - napustio.

U Hrvatskoj ga čeka istražni zatvor, te je za njim raspisan Europski uhidbeni nalog, kao i međunarodna tjeralica. Interpol je, između ostalog, alarmirao i Tursku, gdje se potom čekao nadležni sud koji je trebao izdati nalog da Pavleka po tjeralici uhiti policija. Ali, donedavni glavni operativac Skijaškog saveza prije toga napustio je Istanbul.

"U situaciji ako znate da se protiv vas vodi kazneni postupak ili naslućujete da bi se mogao voditi i želite odugovlačiti izručenje onda je apsolutno jasno da ćete birati države koje nisu članice EU jer postupak izručenja je složeniji i puno sporiji za razliku recimo ako je u pitanju država članica EU", rekao je odvjetnik Damir Primorac.

"Ako se odluči sam vratiti onda se zna kakva je procedura budući da je određen istražni zatvor i izdana je tjeralica on bi zasigurno jedno vrijeme trebao boraviti u Remetincu. S druge strane postoji mogućnost taktiziranja i to je poznato iz nekih ranijih predmeta gdje eventualno se čeka da budu ispitani svi svjedoci i u tom slučaju otpada jedan od istražnozatvorskih razloga, a to je mogućnost utjecaja na svjedoke", dodao je.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, USKOK je već počeo s ispitivanjem svjedoka, kojih je u slučaju Pavleka na popisu 15.

