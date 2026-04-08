Američki potpredsjednik: "Prvi iranski prijedlog pisao je Chat GPT, bacili smo ga u smeće"

Američki potpredsjednik JD Vance u srijedu je rekao ⁠da su teheranski pregovarači mislili da primirje između SAD-a i Irana dogovoreno u utorak uključuje i Libanon, ali SAD se zapravo nisu s tim složile.

"Mislim da to proizlazi iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci mislili da primirje uključuje Libanon, a jednostavno nije", rekao je Vance novinarima u Budimpešti.

Stajalište SAD-a bilo je da će se primirje usredotočiti na Iran i američke saveznike, uključujući Izrael i zaljevske arapske države, dodao je.

Taj stav proturječi komentarima pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, ključnog posrednika u pregovorima o prekidu vatre između SAD-a i Irana, koji je rekao da će prekid vatre uključivati ​​Libanon.

Vance, koji će u subotu predvoditi američku delegaciju na pregovorima s Iranom, izjavio je da je na iranskim čelnicima da odluče hoće li primirje propasti zbog Libanona.

„Ako Iran želi da ovi pregovori propadnu zbog Libanona u kojem se vode sukobi, koji s njima nemaju ništa i za koji Sjedinjene Države nikada nisu rekle da je dio primirja, to je njihov izbor. Mislimo da bi to bilo glupo, ali to je njihov izbor“, rekao je prije odlaska iz Budimpešte.

Američki potpredsjednik rekao je da su se pojavila tri različita prijedloga od deset točaka, što je, kako kaže, dovelo do zbrke oko toga što je stvarna osnova pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

'Prvi prijedlog od deset točaka bio je nešto što je dostavljeno i, iskreno, mislimo da ga je vjerojatno napisao ChatGPT. Taj je prijedlog odmah završio u smeću i bio je odbačen', rekao je Vance novinarima pri odlasku iz Mađarske.

Dodao je da je drugi prijedlog bio znatno prihvatljiviji. 'Postojao je drugi prijedlog od deset točaka koji je bio mnogo razumniji i rezultat komunikacije između nas, Pakistanaca i Iranaca. To je prijedlog na koji se predsjednik referirao', rekao je.

Vance je kritizirao i treći prijedlog koji se pojavio na društvenim mrežama, nazvavši ga 'još radikalnijim' od prvog. Za prvi prijedlog ustvrdio je da ga je iznio 'netko potpuno nebitan u Iranu', kritizirajući medije zbog načina na koji su o njemu izvještavali. Istodobno, mediji navode da je taj dokument potekao od iranskih dužnosnika i bio objavljen u više državnih medija.

Primirje u Libanonu jedan je od iranskih „bitnih uvjeta“ navedenih u njegovom planu od deset točaka, osnovi primirja sa Sjedinjenim Državama, naglasio je u srijedu navečer iranski predsjednik Masud Pezeškijan, prema novinskoj agenciji Isna.

U telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, Pezeškijan je izjavio da je "iransko prihvaćanje prekida vatre jasan znak njegove odgovornosti i istinske spremnosti za rješavanje sukoba diplomatskim kanalima", prema ISNA-i.

Iranski predsjednik također je naglasio "nužnost prekida vatre u Libanonu" i ponovio da je taj zahtjev "jedan od bitnih uvjeta iranskog plana od deset točaka", koji je američki predsjednik Donald Trump opisao kao "održivu osnovu za pregovore" s Teheranom.