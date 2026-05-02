Poljski premijer reagirao na povlačenje vojnika: "NATO se raspada. Katastrofa"

"Najveća prijetnja transatlantskoj zajednici nisu njezini vanjski neprijatelji, već kontinuirani raspad našeg saveza. Svi moramo učiniti što je potrebno kako bismo preokrenuli ovaj katastrofalni trend", poručio je Tusk u objavi na X-u.
Glasnogovornik NATO-a rekao je da savez "surađuje" sa SAD-om kako bi razumio detalje plana povlačenja tisuća američkih vojnika.
"Ova prilagodba naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzeti veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost", poručili su, sugerirajući da bi pozitivna strana Trumpove odluke bila dublja europska suradnja u obrani vlastitih granica.
Reuters i The New York Times izvijestili su da je Pentagon također odlučio ne rasporediti bojnu raketa dugog dometa u Njemačku, što bi, prema riječima stručnjaka, moglo imati ozbiljne posljedice za europsku obranu. Kako doznaje The Telegraph, Poljska, Rumunjska i Bliski istok razmatraju se kao moguće lokacije za premještaj 5000 američkih vojnika koji bi sada trebali napustiti Njemačku.