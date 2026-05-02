Poljski premijer reagirao na povlačenje vojnika: "NATO se raspada. Katastrofa"

Poljski premijer Donald Tusk iznio je u subotu oštru procjenu zapadnog saveza dok se verbalni rat između Donalda Trumpa i Njemačke nastavlja zbog kritika rata protiv Irana.

"Najveća prijetnja transatlantskoj zajednici nisu njezini vanjski neprijatelji, već kontinuirani raspad našeg saveza. Svi moramo učiniti što je potrebno kako bismo preokrenuli ovaj katastrofalni trend", poručio je Tusk u objavi na X-u.

Američko ministarstvo obrane objavilo je da će u sljedećih "šest do dvanaest mjeseci" povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke, gdje ih je stacionirano gotovo 40 000. Čini se da je odluka oblik kazne za Friedricha Merza, njemačkog kancelara, nakon što je tvrdio da su iranski pregovarači "ponizili" Trumpa, piše The Telegraph.

Glasnogovornik NATO-a rekao je da savez "surađuje" sa SAD-om kako bi razumio detalje plana povlačenja tisuća američkih vojnika.

"Ova prilagodba naglašava potrebu da Europa nastavi više ulagati u obranu i preuzeti veći dio odgovornosti za našu zajedničku sigurnost", poručili su, sugerirajući da bi pozitivna strana Trumpove odluke bila dublja europska suradnja u obrani vlastitih granica.

Reuters i The New York Times izvijestili su da je Pentagon također odlučio ne rasporediti bojnu raketa dugog dometa u Njemačku, što bi, prema riječima stručnjaka, moglo imati ozbiljne posljedice za europsku obranu. Kako doznaje The Telegraph, Poljska, Rumunjska i Bliski istok razmatraju se kao moguće lokacije za premještaj 5000 američkih vojnika koji bi sada trebali napustiti Njemačku.