Mještani ljuti zbog smrada, u vodi uginuli dabrovi i ribe: "Peku vas oči, ne možete van"

Pravom pobunom zaprijetili su mještani Kloštar-Ivanića i Ivanić-Grada. Pomor ribe, uginuli dabrovi i nesnosan smrad koji im ne da spavati – za sve prstom upiru u tamošnju kompostanu.

"Svaki dan osjetimo užasan nesnosan smrad. To je slatkasta kiselina od koje peku oči, boli vas glava i ne možete boraviti vani na zraku", ispričala je Marina Haramustek iz Ivanić-Grada.

"Ja sam išla po drva, ložim vatru kako je još zima i morala sam ući u kuću natrag da to sve zatvorim, da mi ne uđe taj smrad u kuću", rekla je Ruža Galić.

"Prestrašno i onda ako treba prijeći preko dvorišta, moram začepiti nos i brže se vratiti u kuću. Jednostavno se ne može disati", dodala je Mirjana Vicković.

"Ovdje živim već 20 god i razmišljala sam o tome da bih se maknula odavde, da bismo se odselili", rekla je Marina Galić.

Stanovnici tvrde kako neugodni mirisi dolaze iz obližnje kompostane tvrtke Eko Flor Plus. Ondje pak kažu da sve obavljaju u skladu s važećom dozvolom za gospodarenje otpadom.

"Napominjemo kako prilikom redovnih i izvanrednih nadzora od strane Državnog inspektorata nad poslovanjem društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. nisu utvrđena prekoračenja graničnih vrijednosti s lokacije kompostane", poručili su.

Iz DIRH-a poručuju da se inspekcijski nadzori nastavljaju radi provjere usklađenosti rada s dozvolom za gospodarenje otpadom. Zbog pritužbi građana iz Ivanić-Grada su angažirali privatnu ovlaštenu tvrtku za mjerenje kvalitete vode.

"Analiza je utvrdila da u vodi ima amonija, koji u doticaju s vodom stvara amonijak, a on je opasan i dovodi do peckanja očiju. Tu smo onda zatekli mrtve ribe, zatekli smo mrtvog dabra", ispričala je Albina Marić iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo u Ivanić-Gradu.

Kako bi postigli rezultate, grad i općina usko surađuju.

"Mi smo puno već napravili, mjerenje kvalitete zraka, mjerenje kvalitete vode", rekla je Jasenka Haluš, načelnica Općine Kloštar-Ivanić.

Svoje dopise poslali su nadležnim institucijama.

"Tražimo da, ako već takav pogon postoji, bude u skladu s normama zaštite okoliša i da se ugrade svi potrebni pročistači i sredstva da taj pogon radi u normalnim uvjetima", rekao je Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada.

Ako unutar 30 dana ne dođe do za njih razumnog rješenja, građane pozivaju na potpisivanje peticije.