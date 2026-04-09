Ukrao torbicu ispred kafića, nije imao pojma da je unutra bogatstvo od 2,6 milijuna eura

Lopov koji je iskoristio priliku i ukrao žensku torbicu ispred jednog londonskog puba, osuđen je na dvije godine i tri mjeseca zatvora. Tek nakon uhićenja doznao je da je u torbici bilo draguljima optočeno Fabergéovo jaje i komplet satova vrijedan nevjerojatnih 2,2 milijuna funti (oko 2,6 milijuna eura).

ALGERIAN ILLEGAL'S £2M FABERGÉ HEIST:



Migrant overstayer Enzo Conticello (aka Hakim Boudjenoune, 29) snatches Givenchy handbag in broad daylight Soho – rips out ultra-rare Fabergé egg + luxury watch worth over £2.1 MILLION from whisky boss's partner!



Iako je vrijednost jaja procijenjena na milijune, lopov očito nije imao pojma što drži u rukama. Njegova odvjetnica izjavila je na sudu da je Enzo Conticello, inače bivši kuhar koji je postao ovisnik o kokainu, torbu s laptopom i dragocjenostima predao trećim osobama u zamjenu za drogu. Policija je 29-godišnjaka uhvatila jer je bio dovoljno neoprezan da pokuša iskoristiti žrtvine kartice u obližnjoj trgovini svega par minuta nakon krađe.

Tužiteljstvo je istaknulo kako na svijetu postoji samo sedam takvih Fabergéovih setova, što ovaj gubitak čini nenadoknadivim za tvrtku Craft Irish Whiskey Company, u čijem su vlasništvu bili, piše BBC.