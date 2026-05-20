VIDEO i FOTO Najmoderniji ruski borbeni zrakoplov ostvario prvi let u dvosjednoj verziji

Ruska Ujedinjena zrakoplovna korporacija (UAC) potvrdila je 19. svibnja prvi let nove dvosjedne inačice borbenog zrakoplova pete generacije Su-57. Zrakoplovom je upravljao visokoodlikovani ruski probni pilot Sergej Bogdan, a službeno je priopćeno da je let protekao uredno i u skladu s odobrenim planom ispitivanja, prenosi portal Defense Blog.

Prvi potpredsjednik ruske vlade Denis Manturov opisao je zrakoplov kao platformu koja spaja borbene sposobnosti, obuku pilota te upravljanje u zraku nad mješovitim skupinama zrakoplova s posadom i besposadnih letjelica.

Podrijetlo prototipa

Prve fotografije zrakoplova pojavile su se 16. svibnja. Ruski vojno-zrakoplovni bloger Ilya Tumanov s kanala Fighterbomber na Telegramu izjavio je da je letjelica već prošla testiranja taksiranja na pisti te naveo da konačna oznaka tog zrakoplova još nije određena, spominjući Su-57D, Su-57UB i Su-57ED kao moguće nazive. Kanal Voyevoda Veshchayet na Telegramu dodao je da je dvosjedna modifikacija Su-57 prvenstveno namijenjena izvozu.

Vojno-zrakoplovni istraživač Andreas Rupprecht identificirao je letjelicu kao nositelja operativnog broja 055 Blue. Taj broj prethodno je pripadao petom letećem prototipu Su-57, T-50-5, koji je 2014. teško oštećen u požaru motora na pisti u zračnoj bazi Žukovski, navodno pred indijskom delegacijom, a potom obnovljen kao T-50-5R.

Operativna uloga

Raspored kokpita u tandemu podsjeća na obitelj ruskih borbenih zrakoplova Su-30, pri čemu je stražnje sjedalo postavljeno više radi bolje preglednosti prema naprijed. Rostec je priopćio da zrakoplov može služiti za borbenu koordinaciju posada i besposadnih letjelica unutar jedinstvene mreže upravljanja. Na repu prototipa vidljiv je i znak koji povezuje Su-57 s ruskim radarski nevidljivim dronom S-70 Okhotnik.

Indija je ranije tražila dvosjedni borbeni zrakoplov pete generacije kroz napušteni program FGFA s Rusijom. Moskva ponovno nudi dvosjedni Su-57 Indiji, dok ta država razvija vlastiti program AMCA. Ruska ponuda uključuje prijenos tehnologije te integraciju indijskog naoružanja poput projektila BrahMos i Astra.

Rusija nije objavila proizvodni plan ni broj primjeraka nove inačice zrakoplova Su-57. Šira flota Su-57 raste sporo pod pritiskom sankcija i ratnih potreba. Prema izvješćima, Rusija je izgubila najmanje četiri zrakoplova Su-57 od početka invazije na Ukrajinu, sve na zemlji u napadima dronova na ruske zračne baze. Izvozna strana programa, unatoč problemima, ipak bilježi napredak, pri čemu je Alžir potvrdio prvi isporučeni Su-57 početkom 2026. godine.