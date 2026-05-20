Tko bi trebao upravljati državnom imovinom? Mišljenja su podijeljena: "Sarajevo nikada neće odlučivati o imovini RS-a"

Pitanje tko je vlasnik državne imovine, država BiH ili entiteti, postalo je u Republici Srpskoj tema žestokih optužbi za izdaju nakon što je čelnik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, jedan od kandidata za vodeće pozicije na sljedećim izborima, ustvrdio da o tome trebaju odlučivati institucije BiH.

Još od potpisivanja dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine traju prijepori o tome tko je titular državne imovine, budući da tim dokumentom nije jasno definirano je li to država ili entiteti.

Ustavni sud BiH utvrdio je u međuvremenu da je BiH vlasnik državne imovine te da se ona, temeljem zakona donesenog na razini institucija BiH, može dodijeliti nižim razinama vlasti na upravljanje.

I u posljednjem izvješću pred Vijećem sigurnosti UN-a odlazeći visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt ustvrdio je da je BiH isključivi titular državne imovine.

Rješavanje toga teškog pitanja posljednji je uvjet za okončanje međunarodne supervizije nad BiH.

Vlasti Republike Srpske se međutim s time ne slažu tvrdeći da to eksplicitno ne stoji u mirovnome sporazumu.

Tijekom gostovanja na Federalnoj televiziji čelnik oporbenog SDS-a Branko Blanuša rekao je da o tome pitanju trebaju odlučivati institucije Bosne i Hercegovine.

“Tako krupno pitanje, kao što je državna imovina, nikako ne treba o tome odlučivati, odnosno nametati zakone nitko izvan institucija Bosne i Hercegovine. Znači, to su Zastupnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine”, rekao je Blanuša.

Njegova izjava izazvala je žestoke osude i tvrdnje da izdaje interese Republike Srpske.

Izaslanik u Domu naroda BiH Radovan Kovačević (SNSD) ocijenio je takav nastup skandaloznim te ustvrdio da je “SDS spreman prepustiti imovinu Republike Srpske Sarajevu”.

“Pitanje imovine je u BiH riješeno dejtonskim sporazumom i to na način da 49 posto teritorija pripada Republici Srpskoj, a 51 posto Federaciji BiH”, naveo je Kovačević.

Istaknuo je da “Sarajevo nikada neće odlučivati o imovini RS-a”.

“Zajedno s narodom Republike Srpske, pobrinut ćemo se da o našoj imovini nikada ne odlučuju ni Branko Blanuša i SDS. Jer je očigledno da i oni biraju Sarajevo ispred Republike Srpske”, istaknuo je Kovačević.

Njegov stranački šef Milorad Dodik otišao je i korak dalje. On je prošloga tjedna, odmah nakon Schmidtova izlaganja pred Vijećem sigurnosti UN-a i najava da bi visoki predstavnik mogao intervenirati u vezi sa zakonom o državnoj imovini, poručio da bi Republika Srpska u tom slučaju proglasila neovisnost.

“Ukoliko Schmidt nametne zakon o državnoj imovini, isti trenutak bit će donesena odluka o neovisnosti RS-a”, rekao je Dodik.

Schmidt je pred Vijećem sigurnosti UN-a poručio da je država Bosna i Hercegovina vlasnik državne imovine naslijeđene od bivše SFRJ. Naglasio je da je, prema odlukama Ustavnog suda BiH, Parlamentarna skupština BiH jedina nadležna donijeti zakon kojim se uređuje to pitanje, čime je odbacio mogućnost da o državnoj imovini samostalno odlučuju entiteti, županije ili općine.

Status državne imovine, što uključuje i vojnu imovinu je jedan od uvjeta za zatvaranje Ureda visokog međunarodnog predstavnika. Zamjenica šefa diplomatske misije SAD-a u UN-u Tammy Bruce je tijekom prošotjedne rasprave pred Vijećem sigurnosti o BiH naznačila da bi novi visoki predstavnik nakon Schmidta, koji se odlučio povući, trebao okončati međunarodnu superviziju nad tom zemljom.