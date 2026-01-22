Nekad najmlađa milijarderka u IT svijetu, traži milost od Trumpa! Sjećate se njezine nevjerojatne priče?

Osnivačica Theranosa Elizabeth Holmes zatražila je od Donalda Trumpa da joj se ublaži zatvorska kazna, nakon što je osuđena za prijevaru investitora u svojoj danas ugašenoj tvrtki za testiranje krvi, koja je nekoć bila procijenjena na devet milijardi dolara, pokazuje obavijest objavljena na internetskoj stranici američkog Ministarstva pravosuđa.

Elizabeth Holmes - 5 Foto: AFP

Ured za pomilovanja pri Ministarstvu pravosuđa navodi da je zahtjev za ublažavanje kazne, koji je Holmes podnijela prošle godine, trenutačno u statusu neriješenog.

Bijela kuća zasad nije odgovorila na upit za komentar.

Holmes (37), osnivačica propale tvrtke za testiranje krvi Theranos, proglašena je krivom po četiri točke optužnice za prijevaru investitora te je u studenome 2022. osuđena na više od 11 godina zatvora.

Kao studentica koja je napustila sveučilište i bez ikakve medicinske izobrazbe, Holmes je uspjela zavarati regulatore i neke od najbogatijih ljudi na svijetu, među kojima su Rupert Murdoch, Henry Kissinger i Larry Ellison, uvjerivši ih da je pronašla način za testiranje niza zdravstvenih stanja uz pomoć tek uboda igle i kapljice krvi.

Elizabeth Holmes - 4 Foto: AFP

Podnijela je patentnu prijavu za tehnologiju koja je trebala omogućiti izvođenje širokog spektra testova na vrlo maloj količini krvi, čime bi se uklonila potreba za velikim uzorcima krvi u dijagnostici.

Pad Theranosa započeo je 2015. godine člankom novinara Wall Street Journala Johna Carreyroua, koji je razotkrio da revolucionarna tehnologija te tvrtke nije bila onakva kakvom se predstavljala. U mjesecima koji su uslijedili, Carreyrou je otkrio kako uređaji za testiranje, za koje je Holmes tvrdila da mogu obavljati razne medicinske analize iz samo jedne kapljice krvi, u stvarnosti nisu korišteni za većinu tih testova.

Elizabeth Holmes - 1 Foto: AFP

Nakon pojačanog nadzora regulatora, Theranos je počeo povlačiti svoje testove i opozivati strojeve. Holmes je u lipnju 2018. odstupila s mjesta glavne izvršne direktorice, a tvrtka se ubrzo nakon toga ugasila. Iste godine američke su vlasti optužile Holmes i njezina suizvršnog direktora Sunnyja Balwanija za prijevaru investitora i pacijenata te za iznošenje lažnih tvrdnji o učinkovitosti tehnologije tvrtke.

Trump je od početka svojega drugog mandata dodijelio pomilovanja ili ublažio kazne za više od 1.600 osoba, ponajviše zbog njihove uključenosti u napad na američki Kapitol 6. siječnja. Tijekom svojeg prvog mandata izdao je tek 237 pomilovanja i ublažavanja kazni, piše The Guardian.