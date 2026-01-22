Strašne oluje aktivirale klizište, među nestalima i djevojčica: "Ljudi su trčali i vrištali, vidio sam kako su oboreni"

Hitne službe na Novom Zelandu tragaju za nekoliko osoba, uključujući dijete, za koje se vjeruje da su nestale nakon što se u kampu zbog oluja koje su prouzročile velike štete aktiviralo klizište.

Klizište se aktiviralo u četvrtak ujutro u kampu u turističkom središtu Mount Maunganui. Ministar za izvanredne situacije Mark Mitchell potvrdio je da se među nestalima nalazi i djevojčica.

"Situacija je trenutačno promjenjiva i osjetljiva. Svi rade koliko god mogu da bi se postigao najbolji mogući ishod, ali nema sumnje da je riječ o vrlo teškoj i zahtjevnoj situaciji", poručio je.

Glasnogovornik vatrogasne službe William Pike rekao je da su prvi koji su stigli na mjesto nesreće čuli pozive u pomoć iz klizišta.

"Građani su pokušali doći do ruševina i čuli su glasove. Naša prva vatrogasna ekipa stigla je i također je mogla čuti isto", ispričao je.

Klizište na Novom Zelandu Foto: Afp

Snimke s mjesta nesreće prikazuju prevrnute kampere i iščupana stabla. Svjedoci su lokalnim medijima rekli da su čuli iznimno snažan zvuk prije nego što je veliki dio padine udario u kamp, prenio je Guardian.

Alister McHardy, ribar koji se nalazio u blizini, rekao je da je čuo "tutnjavu poput grmljavine i pucanje stabala", prije nego što je pogledao gore i vidio kako se "cijela padina urušila".

"Ljudi su trčali i vrištali, vidio sam kako su neki oboreni. Ima zarobljenih ljudi", rekao je.

Rekordne padaline

Mitchell je rekao da dijelovi istočne obale izgledaju kao "ratna zona", a helikopteri su raspoređeni da bi spasili obitelji koje su se sklonile na krovove zbog poplava. Zbog rekordno obilnih kiša u pet je regija proglašeno izvanredno stanje. U Taurangi, gradu koji je najbliži Mount Maunganuiju, u 30 sati palo je 295 mm kiše.

Premijer Christopher Luxon rekao je da vlada čini sve što može da bi pomogla pogođenima ekstremnim vremenom te je zahvalio hitnim službama na njihovu radu.

"Svima koji se izlažu opasnosti da bi zaštitili Novozelanđane, cijela zemlja vam je zahvalna", rekao je.

Nacionalna agencija za upravljanje izvanrednim situacijama priopćila je da se u četvrtak očekuje novi val obilnih oborina.

"Kiša pada na već zasićeno tlo, što znači da su posljedice poput rušenja stabala, klizišta, poplava i opasnih riječnih uvjeta još vjerojatnije", objavila je.