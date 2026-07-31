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TRAGEDIJA U PAKISTANU

Eksplozija zatrpala rudnik: Poginula 34 rudara, na 1200 metara dubine traje mučna potraga

PišeHina, 31. srpnja 2026. @ 09:28 komentari
Eksplozija zatrpala rudnik
Eksplozija zatrpala rudnik Foto: Afp
Spasioci tragaju za rudarima koji su ostali zarobljeni pod zemljom.
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