Spriječen u zadnji čas: Beran A. (21) priznao da je planirao krvavi napad na koncertu svjetske zvijezde u Beču

Dvadesetjednogodišnjak optužen za planiranje islamističkog napada na koncertu Taylor Swift u Beču 2024. godine, koji je spriječen u zadnji čas, priznao je krivnju na početku suđenja u utorak.

Austrijanac sjevernomakedonskih korijena rekao je da do sredine 2023. uopće nije bio radikalni musliman. Ispričao je da se to promijenilo najkasnije do siječnja 2024., kontaktom s islamistima.

Optuženi Austrijanac identificiran kao Beran A., uhićen je 7. kolovoza 2024., dan prije prvog od tri planirana koncerta američke pop zvijezde u Beču.

Sva tri datuma potom su otkazana, na veliku žalost i zabrinutost obožavatelja i same Swift, koja je kasnije napisala da je bila "shrvana".

Suđenje u Bečkom Novom Mjestu u blizini austrijske prijestolnice, usmjereno je na više od samog planiranog napada.

Beran A. također je optužen zajedno sa slovačkim državljaninom Ardom K. za planiranje napada na Bliskom istoku koje nisu proveli, te za pružanje moralne podrške trećem muškarcu koji je uhićen zbog sumnje da je izvršio napad nožem u Meki.

"Djelomično priznajem krivnju", rekao je Beran A. na početku ispitivanja koje je proveo predsjedavajući sudac. Na pitanje priznaje li krivnju za optužbe vezane uz planirani napad na koncertu, odgovorio je: "Da."

Namjeravao je napasti obožavatelje ispred dvorane.

Oba optuženika prekrila su lica dok su ulazili u sudnicu, što je uobičajeno u zemljama njemačkog govornog područja kako ih se na fotografijama ne bi identificiralo. Beran A. nosio je tamnoplavu košulju i traperice, a Arda K. svijetloplavu košulju i bež hlače.

Tužitelji optužuju Berana A. da je koristio video upute tzv. Islamske Države o tome kako napraviti bombu od šrapnela, proizveo malu količinu eksploziva triaceton peroksida i ilegalno pokušao kupiti oružje, uključujući mitraljez i ručnu bombu za planirani napad.

Optužen je za razna kaznena djela povezana s terorizmom, kao i za pripadnost kriminalnoj organizaciji i iznošenje opasne prijetnje. Suočava se s 10 do 20 godina zatvora bude li osuđen.

Tužitelji također tvrde da su njih dvojica i treći muškarac, svi školski prijatelji, planirali izvesti po jedan napad na Bliskom istoku prije Swiftinih koncerata, u ožujku 2024.: Beran A. u Dubaiju, Arda K. u Istanbulu, a treći muškarac u Meki.

Dok je svaki putovao u 'svoj' grad, vjeruje se da je samo treći muškarac pokrenuo napad, a uhićen je zbog sumnje da je ubo sigurnosnog službenika u Velikoj džamiji u Meki. Još uvijek je u pritvoru u Saudijskoj Arabiji.

Arda K. priznao je krivnju za putovanje u Istanbul s namjerom izvršenja militantnog napada, kao i Beran A. u vezi sa svojim putovanjem u Dubai. Međutim, izjasnili su se da nisu krivi za pružanje moralne podrške trećem muškarcu, tvrdeći da je on već bio odlučan i da je i sam pokretač tih planova.

Utorak je prvi od četiri zakazana dana suđenja. Posljednji je dan 21. svibnja, a nije jasno hoće li ih biti potrebno zakazati još.