Trump planira eskalaciju protiv narkokartela u Venezueli: "Više ih nema na moru, moramo ih tražiti na kopnu"

Američka vojska napala je još jedan brod za koji se tvrdi da je prevozio ilegalne droge kod obale Venezuele, prema riječima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koji je, čini se, zaprijetio daljnjim akcijama, ali sada unutar venezuelanskog kopnenog teritorija.

Govoreći u nedjelju u pomorskoj bazi Norfolk pored nosača zrakoplova USS Harry S. Truman, Trump je nahvalio napore mornarice u borbi protiv onoga što je nazvao "kartelskim teroristima", napomenuvši da je u subotu pogođen još jedan brod.

"Posljednjih tjedana, mornarica je podržavala našu misiju uništenja terorističkih kartela... Sinoć smo napravili još jedan. Sad jednostavno ne možemo pronaći nijednog", pohvalio se Trump.

US forces hit another vessel allegedly carrying illegal drugs off the coast of Venezuela on October 4, President Donald Trump said, adding that the country would also start looking at drug trafficking occurring on land https://t.co/pda33i9JA9 pic.twitter.com/D5yOSEV1b4 — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

Iako je predsjednik spomenuo napad u subotu, ostaje nejasno je li doista mislio na napad u petak ili na dodatni napad.

"Više ne dolaze morem, pa ćemo sada morati početi tražiti po kopnu jer će biti prisiljeni ići kopnom", dodao je u očitoj prijetnji napadom na Venezuelu.

Donald Trump i Melanija Trump na proslavi 250. godišnjice američke mornarice Foto: Afp

Tvrdnje SAD-a da cilja na trgovce drogom nisu mogle biti neovisno provjerene.

Rusija podržava Venezuelu

Rusija je, u međuvremenu, osudila američke napade na brod koji je navodno prevozio ilegalne droge kod obale Venezuele, u kojima su u petak poginule četiri osobe, te upozorila na moguću eskalaciju u cijeloj karipskoj regiji.

U telefonskom razgovoru sa svojim venezuelanskim kolegom Yvanom Gilom u nedjelju, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osudio je napad koji se dogodio u međunarodnim vodama, piše Al Jazeera.

"Ministri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije vašingtonskih akcija u Karipskom moru koje su prepune dalekosežnih posljedica za regiju", navodi se u izjavi ruskog Ministarstva vanjskih poslova nakon razgovora.

"Ruska strana potvrdila je svoju punu podršku i solidarnost s vodstvom i narodom Venezuele u trenutnoj situaciji."

Ratno huškanje ministra rata

Američki ministar obrane (ili rata po novome op.a) Pete Hegseth u intervjuu za Fox News u nedjelju je izjavio da ima "sva potrebna ovlaštenja" za provođenje vojnih napada na plovila uz obalu Venezuele. Nije pružio više detalja o tome kakva su to konkretna ovlaštenja i što mu ta ovlaštenja dopuštaju činiti.

U objavi na X-u nakon udara u petak, Hegseth je tvrdio da je brod prevozio "značajne količine narkotika namijenjene Americi kako bi otrovali naš narod".

Pete Hegseth Foto: Afp

"Ovi će se udari nastaviti sve dok napadi na američki narod ne završe!!!!", napisao je iznad videa s puno uskličnika.

U gotovo 40-sekundnom videu udara koji je podijelio Hegseth, vidi se plovilo kako se kreće kroz vodu prije nego što projektil s rasprskavajućim djelovanjem padne na brod i okolnu vodu, uzrokujući eksploziju broda pri udaru.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Tvrdio je da su obavještajni podaci "bez sumnje" potvrdili da brod prevozi drogu i da su ljudi na brodu "narkoteroristi". Nije otkrio ni količinu ni vrstu navodne droge na brodu, niti je objavio nikakve dokaze koji bi potkrijepili njegovu tvrdnju da su mete napada bili krijumčari droge.

Američki rat protiv narkokartela

Najnoviji napadi doveli su broj takvih američkih napada na najmanje četiri, možda pet, s najmanje 21 mrtvim.

Trump je u četvrtak obavijestio Kongres da je njegova administracija utvrdila da su članovi narkokartela "nezakoniti borci" s kojima su SAD uključene u "nemeđunarodni oružani sukob".

Venezuelanski ministar obrane s vojnicima Foto: Afp

Trump je u nedjelju novinarima u Bijeloj kući rekao da je američko vojno gomilanje na Karibima zaustavilo trgovinu drogom iz Južne Amerike. „Nema droge koja ulazi u vodu. I vidjet ćemo što je druga faza“, rekao je.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro više je puta tvrdio da ga SAD želi svrgnuti s vlasti. Venezuelski ministar obrane general Vladimir Padrino rekao je u četvrtak - nadovezavši se na reakciju svoje zemlje koja je oštro kritizirala "ilegalni upad" američkih ratnih zrakoplova u blizini svojih granica - da su američki napadi "vulgarnost, provokacija, prijetnja sigurnosti nacije".

Vladimir Padrino, ministar obrane Venezuele Foto: Afp

Washington je kao pravnu osnovu za napade naveo američki Ustav, ratne ovlasti, označavanje narkokartela kao "stranih terorističkih organizacija", pravo na samoobranu i međunarodno pravo o nezakonitim borcima.

Neki pravni stručnjaci i zakonodavci tvrde da upotreba vojne sile u međunarodnim vodama protiv navodnih kriminalaca zaobilazi pravičan postupak, krši norme provedbe zakona, nema jasnu pravnu osnovu prema američkom i međunarodnom pravu te nije opravdana oznakom kartela "terorističkih".