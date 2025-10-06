Obavijesti Foto Video Pretražite
REAGIRALA RUSIJA

Trump planira eskalaciju protiv narkokartela u Venezueli: "Više ih nema na moru, moramo ih tražiti na kopnu"

Piše D. Z., 06. listopada 2025. @ 18:59 komentari
Donald Trump promatra vojnu vježbu mornarice
Donald Trump promatra vojnu vježbu mornarice Foto: Afp
Ove vojne akcije upitnog su legaliteta i sa stanovišta američkog ustava, ali i međunarodnog prava.
Američki udari na plovila kod Venezuele zbog droge — Rusija osuđuje, pravni sporovi i prijetnje kopnenim akcijama
REAGIRALA RUSIJA
Trump planira eskalaciju protiv narkokartela u Venezueli: "Više ih nema na moru, moramo ih tražiti na kopnu"
