RAT PROTIV DROGE

VIDEO Američka vojska napala brod kod Venezuele: "Ubijena su četvorica"

Piše V. S., 03. listopada 2025. @ 19:29 komentari
Eksplozija broda, screenshot
Eksplozija broda, screenshot Foto: X/Peter Hegseth
Američka vojska raznijela je brod za koji tvrde da je prevozio drogu.
  1. Novorođenče, ilustracija
    Užasni detalji

    Hrvatica (20) optužena za ubojstvo novorođenčeta: Nalaz obdukcije otkrio stravičnu istinu
  2. Filip Zavadlav
    EVO KOLIKO IZNOSI

    Filipu Zavadlavu Visoki kazneni sud smanjio kaznu!
  3. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
    "Ovo nije smiješno"

    Nova blamaža Vučića: Banuo u dvoranu, nije imao mjesto, pa razbio stolicu
Hrvati sve više ovise o lijekovima, posebno raste potražnja za jednom skupinom: "Stres je jedan od najvećih okidača"
velika potrošnja
Hrvati sve više ovise o lijekovima, posebno raste potražnja za jednom skupinom: "Stres je jedan od najvećih okidača"
Državcni vrh na 150. godišnjici Državnog zavoda za statistiku: "Koliko je to milijarda eura? Dva Pelješka mosta!"
ČESTITKE I KRITIKE
Premijer na 150. godišnjici Državnog zavoda za statistiku: "Izvješća su vam presitnog fonta za moj ukus"
Ministar Piletić posebno je profitirao, rebalansom proračuna dobio je žestoko povećanje: "Ovo ministarstvo je transfer prava..."
važan resor
Jedan ministar posebno je profitirao, rebalansom proračuna dobio je ogromno povećanje: "Ovo ministarstvo je transfer prava..."
Zračne luke pod pritiskom: Kako obarati dronove i spriječiti daljnje poremećaje?
EUROPA MORA REAGIRATI
Dronovi paralizirali letove, stručnjak tvrdi: "To je nova vrsta terorizma, ovo je jedini način“
HGSS-ovac koji je izvlačio tijela nakon stravične nesreće: "Teško je spasiti nekog na ovoj dubini. Samo sam molio Boga da..."
sletjeli s litice
HGSS-ovac koji je izvlačio tijela nakon stravične nesreće: "Teško je spasiti nekog na ovoj dubini. Samo sam molio Boga da..."
Franka Batelić podijelila je fotografiju kćerkice Grete
njezina ljubimica
Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura''
Romina Knežić čestitala 25. rođendan Novoj TV
neviđeni glamur
Poput holivudske dive! Romina Knežić u ovom izdanju dostojna je svjetskih crvenih tepiha
Joško Gvardiol ima novi imidž
Što kažete?
Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Kada piti magnezij – ujutro ili navečer? Evo odgovora
Piše nutricionistica
Kada piti magnezij – ujutro ili navečer? Evo odgovora
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Nije prvi ni zadnji put
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Kinezi otkrili kako su napravili svog konkurenta Tesli: Bila su im dovoljna tek tri automobila
CEO sve objasnio
Kinezi otkrili kako su napravili svog konkurenta Tesli: Bila su im dovoljna tek tri automobila
VIDEO Sramota što je Arnautović napravio Prpiću, ali bivši hajdukovac nije ostao dužan
kaos na kraju
VIDEO Sramota što je Arnautović napravio Prpiću, ali bivši hajdukovac nije ostao dužan
ČEŠKA - HRVATSKA Evo kad je prijenos ključne utakmice i što nam treba za SP 2026.
VATRENI U PRIJENOSU
ČEŠKA - HRVATSKA Evo kad je prijenos ključne utakmice i što nam treba za SP 2026.
Franko Kovačević postao najbolji strijelac svijeta! Zabio dva Grcima i srušio Harry Kanea!
kapa do poda!
Hrvat postao najbolji strijelac svijeta! Zabio tri Grcima i srušio Harryja Kanea!
MasterChef: Bojana iskreno poručila: "Mislim da je za njegovo zdravlje bolje da ode kući!"
OTKRIJTE VIŠE!
Bojana iskreno poručila: "Mislim da je za njegovo zdravlje bolje da ode kući!" O kome se radi?
U dobru i zlu: Nije joj jasno kako je brzo zaboravio na sve
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nije joj jasno kako je brzo zaboravio na sve
Kumovi: Ovo je divlji zapad, a on je šerif!
KUMOVI
Kumovi: Ovo je divlji zapad, a on je šerif!
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
Focaccia od kiselog tijesta recept
Savršenstvo bez mane
Nije brzo, ni jednostavno, ali… Recept za talijansku pogaču koja je toliko fina da se jede bez ikakvih dodataka
Vozila izgledaju novo, ali ih nitko ne želi: Groblje električnih automobila o kojem se priča
Nestvarni prizor
Vozila izgledaju novo, ali ih nitko ne želi: Groblje električnih automobila o kojem se priča
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu
Zabija izvan terena
Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Franka Batelić u sivim trapez trapericama
STAJLING ZA LONDON
Franka Batelić: Traperice bolje i od uskih modela u boji koja konkurira plavoj i sivoj
Po čemu su kruške bolje od jabuka
KRALJICE JESENI
Znate li po čemu su kruške zdravije voće i od jabuka?
Marija Miholjek u crnoj haljini s ružičastom mašnom na proslavi 25 godina Nove TV
Elegancija i sofisticiranost
Marija Miholjek zasjala u haljini s detaljem koji crno izdanje pretvara u spektakl bolje i od šljokica
