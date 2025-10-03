VIDEO Američka vojska napala brod kod Venezuele: "Ubijena su četvorica"

Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je u petak da su Sjedinjene Države naredile napad na još jedan brod koji je navodno prevozio drogu, a koji je napustio Venezuelu.

Prema njegovim riječima, napad je naredio predjednik Donald Trump.

"Četiri muška narkoterorista na brodu ubijena su u napadu, a nijedan pripadnik američkih snaga nije ozlijeđen u operaciji. Napad je izveden u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venezuele dok je brod prevozio znatne količine narkotika - namijenjene Americi kako bi otrovali naš narod", rekao je Hegseth u objavi na X-u, koja je uključivala snimku napada.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Hegseth nije dao više detalja o napadu, ali je napisao da su obavještajne službe "potvrdile da je ovo plovilo trgovalo narkoticima, da su ljudi na brodu bili narkoteroristi i da su djelovali na poznatoj tranzitnoj ruti za trgovinu narkoticima".