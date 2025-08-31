Trump ne odustaje: "Ovo mi jednostavno zvuči bolje"

Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nastavlja raditi na preimenovanju Ministarstva obrane u Ministarstvo rata, izvijestio je u subotu Wall Street Journal, pozivajući se na dužnosnika Bijele kuće, nakon što je Trump u ponedjeljak spomenuo tu mogućnost.

Vraćanje imena Ministarstvo rata za najveći vladino ministarstvo vjerojatno bi trebalo proći Kongres, ali Bijela kuća istražuje alternativne metode za provedbu promjene, navodi se u izvješću.

Republikanski zastupnik Greg Steube iz Floride podnio je amandman na godišnji zakon o obrambenoj politici kojim bi se promijenio naziv ministarstva, što ukazuje da u Kongresu postoji određena republikanska podrška.

Bijela kuća nije iznijela pojedinosti, no podsjetila je na Trumpove komentare ovog tjedna u kojima je istaknuo ofenzivne sposobnosti američke vojske.

"Kao što je predsjednik Trump rekao, naša vojska trebala bi biti usmjerena na napad, ne samo na obranu, zbog čega je u Pentagonu dao prioritet borcima umjesto DEI (politikama) i 'woke' ideologiji“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly, koristeći akronim DEI za programe usmjerene na povećanje raznolikosti, jednakosti i uključivosti.

Agresivnija slika vojske

Trump je u ponedjeljak, razgovarajući s novinarima u Ovalnom uredu, iznio ideju o preimenovanju ministarstva obrane u "ministarstvo rata", rekavši da mu to "jednostavno zvuči bolje".

"Prije se zvalo ministarstvo rata i zvučalo je jače", rekao je Trump. "Želimo obranu, ali želimo i napad... Kao ministarstvo rata osvojili smo sve, osvojili smo sve i mislim da ćemo se morati vratiti na to."

Ministarstvo rata postalo je ministarstvo obrane postupnim procesom, počevši od Zakona o nacionalnoj sigurnosti iz 1947., kojim su vojska, mornarica i zrakoplovstvo ujedinjeni pod jednom organizacijom.

Amandman na zakon donesen 1949. službeno je uveo naziv "Ministarstvo obrane", uspostavljajući strukturu koja je danas na snazi.

Trump i njegov ministar obrane Pete Hegseth rade na promicanju agresivnije slike vojske, a istovremeno uvode niz drugih promjena, uključujući uklanjanje visokih vojnih čelnika čiji su stavovi smatrani suprotnima Trumpovim.

Trumpova administracija također je nastojala zabraniti transrodnim osobama pridruživanje američkoj vojsci i ukloniti sve takve osobe koje su trenutno u vojsci.