Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Sve napetije

Trump objavio rat narkokartelima, američki borbeni avioni nadomak Venezuele: "Ovo je provokacija!"

Piše Hina, 03. listopada 2025. @ 06:14 komentari
Američki borbeni avioni, ilustracija
Američki borbeni avioni, ilustracija Foto: Afp
Venezuela čvrsto odbacuje nezakonit upad borbenih zrakoplova 75 kilometara od njihove obale.
Najčitanije
  1. Mjesto Bunica
    NESREĆA na Jadranskoj magistrali

    Stravična nesreća: U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more, poginule dvije žene i dva muškarca
  2. Spasilački helikopter, ilustracija
    NESTAO S RADARA

    Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
  3. Ilustracija
    Drama u Njemačkoj

    Prizemljuju se avioni, tisuće putnika pogođeno incidentom: Val dojava o dronovima zatvorio zračnu luku
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
U Istri kenula berba maslina
U Istri krenula berba maslina
Zovu ga zlatom Mediterana, a ove godine plod je bogatiji uljem: "Bit će savršeno"
VIDEO Srbija pod snijegom: Dijelovi zemlje zatrpani, ceste blokirane
Još će biti padalina
VIDEO Srbija pod snijegom: Obarao drveće, dijelovi zemlje zatrpani, a ceste blokirane
Horor u elitnom restoranu: Nakon večere u 14 sljedova gosti završili na infuziji
Šok u Stockholmu
Horor u elitnom restoranu: Nakon večere u 14 sljedova gosti završili na infuziji
Posljednji brod flotile za Gazu još na putu, ostale presreo Izrael
ostale presreo Izrael
Posljednji brod flotile i dalje plovi prema Gazi: "Svjesni su što ih čeka"
Putin signalizirao podršku Trumpovom planu za mir na Bliskom istoku
Spreman je dati priliku
Trumpov plan dobio zeleno svjetlo iz Kremlja: "Dvodržavno rješenje ostaje ključno"
Trump: Mogući otkazi službenika i ukidanje projekata potraje li blokada vlade
Blokada rada vlade
Trump prijeti otkazima i ukidanjem projekata: "Amerikanci bi mogli dobiti čekove od 2000 dolara"
Užas kod Senja: Automobil sletio u more, poginule četiri osobe
NESREĆA na Jadranskoj magistrali
Stravična nesreća: U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more, poginule dvije žene i dva muškarca
Obustavljen zračni promet na aerodromu u Muenchenu zbog preleta drona
Drama u Njemačkoj
Prizemljuju se avioni, tisuće putnika pogođeno incidentom: Val dojava o dronovima zatvorio zračnu luku
Srušio se zrakoplov talijanskih zračnih snaga, poginule obje osobe u avionu
NESTAO S RADARA
Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
Društvene mreže gore: Putnici šokirani tko se s njima ukrcao u zrakoplov
Jeftini let
Društvene mreže gore: Putnici šokirani tko se s njima ukrcao u zrakoplov
Nakon blokade flotile za Gazu, u dijelu Europe nasilni prosvjedi i vandalizam
NA ULICAMA
FOTO Bijes i neredi u Europi: Blokirana sveučilišta, prosvjednici razbijaju trgovine i restorane
Otkrivena je pozadina incidenta koji se u petak dogodio na sjeveru Njemačke
Rast napetosti
Procurio interni dopis njemačke vlade o velikom incidentu: "Došli su u noći, ovo im je bila meta"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas kod Senja: Automobil sletio u more, poginule četiri osobe
NESREĆA na Jadranskoj magistrali
Stravična nesreća: U Zagrebu rentali auto, kod Senja sletjeli u more, poginule dvije žene i dva muškarca
Srušio se zrakoplov talijanskih zračnih snaga, poginule obje osobe u avionu
NESTAO S RADARA
Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
Nesreća kod Šibenika: Teško ozlijeđen muškarac
Opasno prestrojavanje
Detalji teške nesreće na autocesti: Putnici hitno prevezeni u bolnicu, među njima i djeca
show
Enrique Iglesias objavio na Instagramu fotku iz djetinjstva
miljenik žena
Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete
Gillian Anderson zasjala na premijeri filma
za nju je vrijeme stalo
Sjećate se agentice Scully? Danas izgleda moćnije nego ikad!
Franka Batelić podijelila je fotografiju kćerkice Grete
njena ljubimica
Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura''
zdravlje
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Regresija bolesti: Što znači kad to piše na nalazu?
Piše liječnik
Regresija bolesti: Što znači kad to piše na nalazu?
zabava
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Ovaj se kviz možda čini lagan, no provjerit će svaki kutak vašeg znanja
Pokažite što znate!
Ovaj se kviz možda čini lagan, no provjerit će svaki kutak vašeg znanja
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
Bolje ne!
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
tech
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Nije prvi ni zadnji put
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Očekivanja su bila velika, a stvarnost je drukčija: Šef Forda objasnio što se sprema na tržištu električnih automobila
Jasan se razlog
Očekivanja su bila velika, a stvarnost je drukčija: Šef Forda objasnio što se sprema na tržištu električnih automobila
sport
Franko Kovačević postao najbolji strijelac svijeta! Zabio dva Grcima i srušio Harry Kanea!
kapa do poda!
Hrvat postao najbolji strijelac svijeta! Zabio tri Grcima i srušio Harry Kanea!
Slavlje Modrih u Srbiji: Dinamo preokretom do druge pobjede u Europskoj ligi
Maksimalan učinak
Slavlje Modrih u Srbiji: Dinamo preokretom do druge pobjede u Europskoj ligi
ČEŠKA - HRVATSKA Evo kad je prijenos ključne utakmice i što nam treba za SP 2026.
VATRENI U PRIJENOSU
ČEŠKA - HRVATSKA Evo kad je prijenos ključne utakmice i što nam treba za SP 2026.
tv
Kumovi: Kako je zamazan, ali ona voli prljavo
KUMOVI
Kumovi: Kako je zamazan, ali ona voli prljavo
U dobru i zlu: Pokušao joj je promijeniti mišljenje, ali ona ne želi ništa s njim
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pokušao joj je promijeniti mišljenje, ali ona ne želi ništa s njim
U dobru i zlu: Krivi sebe za ono što se dogodilo
U DOBRU I ZLU
Krivi sebe za ono što se dogodilo
putovanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
Focaccia od kiselog tijesta recept
Savršenstvo bez mane
Nije brzo, ni jednostavno, ali…Recept za talijansku pogaču koja je toliko fina da se jede bez ikakvih dodataka
Veliki dan: Otvorenje novog planinarskog skloništa Skorpovac na srednjem Velebitu
Nakon požara
Veliki dan: Pogledajte kako izgleda novo planinarsko sklonište Skorpovac na Velebitu
novac
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu
Zabija izvan terena
Sve što dotakne pretvara u zlato: Bivši engleski nogometaš gradi carstvo i u zdravstvu
lifestyle
Franka Batelić u sivim trapez trapericama
STAJLING ZA LONDON
Franka Batelić: Traperice bolje i od uskih modela u boji koja konkurira plavoj i sivoj
Po čemu su kruške bolje od jabuka
KRALJICE JESENI
Znate li po čemu su kruške zdravije voće i od jabuka?
Samantha 17:Legendarni ruž osamdesetih
KULTNI RUŽ
Nosile su ga generacije, a pamtimo ga i danas: Kako je ruž nijanse Samantha 17 ušao u legendu?
sve
Franko Kovačević postao najbolji strijelac svijeta! Zabio dva Grcima i srušio Harry Kanea!
kapa do poda!
Hrvat postao najbolji strijelac svijeta! Zabio tri Grcima i srušio Harry Kanea!
Franka Batelić u sivim trapez trapericama
STAJLING ZA LONDON
Franka Batelić: Traperice bolje i od uskih modela u boji koja konkurira plavoj i sivoj
Slavlje Modrih u Srbiji: Dinamo preokretom do druge pobjede u Europskoj ligi
Maksimalan učinak
Slavlje Modrih u Srbiji: Dinamo preokretom do druge pobjede u Europskoj ligi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene