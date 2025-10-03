Trump objavio rat narkokartelima, američki borbeni avioni nadomak Venezuele: "Ovo je provokacija!"

Predsjednik Donald Trump ustvrdio je da su Sjedinjene Države uključene u oružani sukob s narkokartelima, dok je venezuelanska vlada u četvrtak osudila nezakonit upad američkih borbenih zrakoplova u zračni prostor pod njezinom kontrolom.

Pentagon je u četvrtak poslao pismo Kongresu u kojem se navodi da su Sjedinjene Države uključene u oružani sukob protiv narkokartela, opravdavajući se nakon što su stručnjaci doveli u pitanje zakonitost ubijanja osumnjičenih trgovaca drogom uz obalu Venezuele umjesto da su uhićeni, a roba zaplijenjena.

Washington optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu vladu da vode golemu organizaciju za izvoz droge u Sjedinjene Države te objavio da je nedavno uništio četiri broda označena kao narkoteroristička, ubivši pritom najmanje 17 ljudi.

Venezuela čvrsto odbacuje nezakonit upad borbenih zrakoplova 75 kilometara od naše obale, navela su ministarstva obrane i vanjskih poslova u zajedničkoj izjavi, ne navodeći je li riječ o kršenju njezina teritorija.

"Ovaj manevar predstavlja provokaciju koja prijeti nacionalnom suverenitetu i krši norme međunarodnog prava i Čikaške konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu", naglašava se u izjavi.

Ranije u srijedu, ministar obrane Vladimir Padrino Lopez izjavio je da se pet borbenih zrakoplova usudilo približiti venezuelskoj obali.

Osudio je "provokaciju, ali i prijetnju našoj nacionalnoj sigurnosti".

Sjedinjene Države rasporedile su nekoliko ratnih brodova na Karibima i deset borbenih zrakoplova F-35 u Portoriku, teritorij pripojen Sjedinjenim Državama, što je službeno operacija borbe protiv narkotika.

Department of State objavio je u kolovozu da je udvostručio nagradu na 50 milijuna dolara za uhićenje predsjednika Nicolasa Madura, kojeg je američko pravosuđe optužilo za trgovinu drogom i čiji ponovni izbor Washington nije priznao.

Pravni stručnjaci u Sjedinjenim Državama naglasili su da su američki napadi na brodove bili izvan svakog pravnog okvira.

"Kao što smo više puta izjavili, predsjednik je djelovao u skladu sa zakonima oružanog sukoba kako bi zaštitio našu zemlju od onih koji pokušavaju dopremiti taj smrtonosni otrov na naše obale", rekla je Anna Kelly, zamjenica glasnogovornice Bijele kuće u vezi s pismom Kongresu.

No američki Ustav propisuje da samo Kongres ima ovlasti proglasiti rat, što dovodi u sumnju valjanost labavo opravdanog proglašavanja oružanog sukoba.

Caracas snažno poriče optužbe za trgovinu drogom i, kao odgovor na američko raspoređivanje, koje smatra vojnom prijetnjom, pokrenuo je vojne vježbe i mobilizaciju rezervista i milicija. Venezuelske vlasti smatraju optužbe za trgovinu drogom lažnim izgovorom za svrgavanje Madura s vlasti i preuzimanje venezuelskih naftnih resursa. Zemlja tvrdi da posjeduje najveće rezerve nafte na svijetu.