Zbog kiše se zamutio izvor rijeke, izdano upozorenje: Prokuhavajte vodu!

Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, zamutila se voda na izvoru rijeke Jadro iz kojeg se žitelji splitskog područja opskrbljuju pitkom vodom, te ih se poziva na prokuhavanje vode.

Županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučuje koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

U slučaju pojave izraženije mutnoće, voda se prije prokuhavanja mora obavezno istaložiti, a samo bistri dio odliti i prokuhati, poručili su u ponedjeljak iz Vodovoda i kanalizacije (VIK) Split.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava, parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti, pojasnili su u VIK-u.

Rekli su da analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.