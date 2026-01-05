Objavio NZJZ
Zbog kiše se zamutio izvor rijeke, izdano upozorenje: Prokuhavajte vodu!
05. siječnja 2026. @ 19:00
Rijeka Jadro
Nakon problema koje su stanovnici imali krajem studenog, kad voda nije bila za piće, NJZJ objavio je da su posebne mjere ponovno na snazi.
Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima
pala na šire splitsko područje, zamutila se voda na izvoru rijeke Jadro iz kojeg se žitelji splitskog područja opskrbljuju pitkom vodom, te ih se poziva na prokuhavanje vode.
Županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo preporučuje koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće
za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.
U slučaju pojave izraženije mutnoće, voda se prije prokuhavanja mora obavezno istaložiti, a samo bistri dio odliti i prokuhati, poručili su u ponedjeljak iz Vodovoda i kanalizacije (VIK) Split.
Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže, u ovisnosti sa zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na nekoliko dijelova vodoopskrbnog sustava,
parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisane vrijednosti, pojasnili su u VIK-u.
Rekli su da analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.