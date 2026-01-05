FOTO Pogledajte oklopljeni konvoj koji je ulicama New Yorka prevozio Nicolasa Madura na sud i nazad u zatvor

Kolona vozila za koju se vjeruje da je prevozila otetog venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura napustila je Zgradu saveznog suda Daniel Patrick Moynihan nakon ročišta o očitovanju o krivnji 5. siječnja 2026. u New Yorku. Maduro i prva dama Cilia Flores prebačeni su u zatvor u New York u subotu nakon što su ih američke vojne snage zarobile u noćnom napadu u Caracasu.

Smješteni su u Metropolitan Detention Centeru u Brooklynu, gdje su u pritvoru, a na današnjem saslušanju na sudu suočili su se sa saveznim optužbama vezanima uz trgovinu drogom i suradnju s kriminalnim skupinama koje su označene kao terorističke organizacije.

Predsjednik Maduro i prva dama Flores izjasnili su se da nisu krivi. Istim konvojem oklopnjaka predsjednički par Venezuele prebačen je nazad u njujorški zatvor.