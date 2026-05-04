Mladić s balkona mahao zastavom Republike Srpske: Policija ga nije štedila

Policija je kaznila 23-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je s balkona hotelske sobe na području Funtane u Istri mahao zastavom Republike Srpske i isticao je na mjestu vidljivom javnosti.

Kako je izvijestila policija, dojavu o događaju zaprimila je u petak ujutro, nakon čega su policijski službenici utvrdili da je mladić zastavu isticao bez poziva društveno-političke organizacije ili odobrenja nadležnog tijela.

Zastava mu je privremeno oduzeta, a 23-godišnjak je kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Osim novčane kazne, izdano mu je i rješenje o protjerivanju iz Hrvatske. Zabranjen mu je ulazak i boravak na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.