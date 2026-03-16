Američki topnički sustav HIMARS potopio podmornicu u prvom udaru te vrste u povijesti modernog ratovanja

Iranski gubici na moru uključuju i podmornicu, a američki vojni dužnosnici kažu da su rakete ispaljene iz topničkog sustava HIMARS pomogle u njezinom potapanju. Riječ je o povijesnom prvijencu u kojem je neka podmornica potpoljena topničkim sustavom.

Na konferenciji za novinare u Pentagonu šef Združenog stožera američkih snaga, general Dan “Razin” Caine, rekao je da su američke topničke postrojbe "potapale brodove i uništavale skladišta", a zatim dodao da su "vojnici uporabom projektila ATACMS potopili više brodova, uključujući i podmornicu", prenosi The War Zone (TWZ). Njegove izjave izravno su povezale projektile Army Tactical Missile System (ATACMS) s napadima na iranske pomorske ciljeve u sklopu Operacije Epski bijes.

Budući da ne postoji poznata operativna inačica ATACMS-a sposobna pogađati pokretne ciljeve, podmornica je u trenutku udara morala biti nepomična, dodaje TWZ. General Caine nije otkrio o kojem je plovilu bila riječ, ni kojoj je klasi podmornica pripadalo.

Trag vodi prema glavnoj bazi iranske ratne mornarice

Pregled satelitskih snimaka tvrtke Planet Labs pokazuje da je do 4. ožujka u Bandar Abbasu potopljena jedna od triju iranskih dizelsko-električnih podmornica klase Kilo, ruske proizvodnje, ističe TWZ. Na ranijoj snimci Planet Labsa od 2. ožujka, nastaloj nakon prethodnog vala udara, ta je podmornica djelovala neoštećeno. Bandar Abbas glavna je baza iranske ratne mornarice i nalazi se na iznimno važnom položaju uz Hormuški tjesnac.

Dana 5. ožujka zapovjednik Središnjeg zapovjedništva američkih snaga (CENTCOM), admiral Brad Cooper, u videoporuci je rekao da "najoperativnija iranska podmornica... sada ima rupu na boku". I dalje nije jasno je li pritom mislio na podmornicu klase Kilo u Bandar Abbasu ili na domaću iransku podmornicu klase Fateh.

Stiže protubrodski prijektil za HIMARS

Caine je također tada rekao da su američke topničke snage prvi put u borbi ispalile projektile Precision Strike Missile (PrSM) te je naveo i postrojbu koja je to učinila, pripadnike 3. bojne, 27. topničke pukovnije, u sastavu 18. topničke brigade sa sjedištem u Fort Braggu.

Projektil PrSM ima veći domet od ATACMS projektila. Lockheed Martin je također objavio prvo probno lansiranje inačice projektila PrSM Increment 2, namijenjene djelovanju protiv brodova, i s dometom od oko 350 kilometara, koja je osmišljena za pogađanje pokretnih pomorskih ciljeva.