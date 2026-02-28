VIDEO/FOTO Amerikanci moćnim oružjem napali Iran - i sam spomen izaziva strah: No, Iran ima ozbiljan adut

SAD i Izrael mjesecima su provodili blisko i zajedničko planiranje uoči zajedničke kampanje napada na Iran, prema Izraelskim obrambenim snagama (IDF). Koordinacija je omogućila dvjema vojskama da izvedu široki napad u potpunoj sinkronizaciji i koordinaciji

Kampanja je osmišljena kako bi se temeljito degradirao iranski režim i uklonile egzistencijalne prijetnje Izraelu, objašnjava se u analizi CNN-a, koji je izvijestio da su iranski balistički projektili i lanseri projektila bili među prvim izraelskim ciljevima.

Iran je i meta masovnih kibernetičkih napada koji su se poklopili s vojnim napadima Izraela i SAD-a, prema iranskim medijskim izvješćima.

Izrael napada borbenim zrakoplovima

"Izraelski borbeni zrakoplovi nastavljaju napadati ciljeve diljem Irana na temelju preciznih obavještajnih podataka. Operacije će se nastaviti prema potrebi", poručili su iz IDF-a.

SAD i predsjednik Donald Trump tvrde da Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete Americi i drugima. Trump je obećao da će uništiti iranske raketne kapacitete i sravniti sa zemljom njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu.

Američki i izraelski izvori kazali su da su mete režimske ustanove i vojna postrojenja, uključujući lokacije s balističkim projektilima. Napadi na Iran provode se iz zraka i s mora, rekao je američki dužnosnik Reutersu u subotu, potvrđujući da su mete vojni ciljevi.

Teheran pokrenuo odmazdu

Teheran je u subotu krenuo u odmazdu na napad i upozorio da će "odgovor biti razoran". Iran je udario na više američkih baza.

‼️ [ 🇮🇷 IRAN | 🇺🇸 ÉTATS-UNIS | 🇧🇭 BAHREÏN ]



🔸 L’Iran aurait attaqué la base Naval Support Activity (NSA) de l’US Navy à Bahreïn pic.twitter.com/CRS8N95VZR — Little Think Tank (@L_ThinkTank) February 28, 2026

Tomahawk u akciji

Videosnimke i fotografije koje kruže internetom ukazuju na to da je američka mornarica izvela napade krstarećim raketama na ciljeve unutar Irana, a lokalni stanovnici snimili su snimke projektila identificiranih kao krstareće rakete za kopneni napad Tomahawk.

Snimke, snimljene na nekoliko lokacija diljem Irana, prikazuju niskoleteće projektile, što je u skladu s lansiranjima s američkih podmornica i razarača s navođenim raketama s pomorskih platformi.

I tri američka dužnosnika potvrdila su da američka ratna mornarica ispaljuje krstareće projektile Tomahawk s brodova prema ciljevima u Iranu.

Prema lokalno snimljenim videozapisima koje su podijelili stanovnici Irana, više krstarećih raketa uočeno je kako putuju na maloj visini prije nego što su prijavljeni udari u blizini strateških lokacija. Snimka prikazuje karakteristike leta povezane s krstarećim raketama Tomahawk, koje se obično lansiraju s podmornica američke mornarice i razarača klase Arleigh Burke s navođenim raketama, piše defence-blog.com.

Tomahawk cruise missiles from the USN are attacking Iran in huge numbers. This is another wave.



Iranian missile storage, fuel and other operational sites are being destroyed. They failed to preempt the US attack and are paying a massive price for it. pic.twitter.com/lTdxWpC17h — Korobochka (コロボ) 🇦🇺✝️ (@cirnosad) February 28, 2026

Okosnica američkog napada

Upotreba raketa Tomahawk u skladu je sa standardnom američkom doktrinom pomorskih udara, koja se oslanja na precizno oružje dugog dometa sposobno pogoditi branjene ciljeve bez izlaganja zrakoplova ili osoblja spornom zračnom prostoru.

Riječ je o bespilotnom oružju dugog dometa s točnošću od oko pet metara, a projektil dug 5,6 metara može putovati brzinom od čak 885 km na sat. Rakete Tomahawk lansirane s podmornica u upotrebu su ušle 1983. godine, a tijekom rata u Perzijskom zaljevu 1991. bile su ugrađene i na površinske brodove.

Američke snage koristile su ih i u lipnju 2025. kada su ispalile 30-ak Tomahawka na specifične lokacije poput nuklearnih postrojenja Natanza i Isfahana.

Krstareće rakete Tomahawk dizajnirane su za precizne udare na fiksne infrastrukturne ciljeve. Raketa se kreće podzvučnom brzinom koristeći navigaciju koja prati teren, što joj omogućuje izbjegavanje radarskog otkrivanja uz održavanje visoke točnosti putem satelitskog navođenja i navigacijskih sustava u vozilu. Tomahawci se mogu prenamijeniti u letu kružeći neko vrijeme prije nego što njihovi ljudski operateri odaberu drugu metu za napad. Pomorske platforme mogu lansirati rakete sa stotina kilometara udaljenosti, omogućujući udare bez ulaska u neprijateljske teritorijalne vode.

Prijavljeno sudjelovanje podmornica i površinskih borbenih brodova odražava uobičajeni operativni pristup tijekom početnih faza vojnih kampanja, gdje pomorska sredstva pružaju fleksibilne mogućnosti udara i sposobnost brzog odgovora. Pomorska lansiranja također omogućuju zapovjednicima održavanje operativne nepredvidljivosti raspršivanjem platformi za paljbu po velikim pomorskim područjima.

NATO snage koristile su ih 1995. u BiH protiv srpskih položaja te tijekom operacije Allied Force protiv ciljeva u Srbiji i Crnoj Gori 1999. godine.

Prema procjenama vojnih analitičara, prikupljena flota u regiji ima kapacitet za ispaljivanje salda od 600-injak Tomahawk projektila u jednom valu. Projektili su raspoređeni na najmanje 13 do 17 ratnih brodova - uglavnom razarači klase Arleigh Burke i krstarice, te na nuklearnim podmornicama koje prate udarne skupine nosača zrakoplova.

Tomahawci mogu biti korišteni za uništavanje sustava protuzračne obrane kako bi se "otvorila vrata" za borbene zrakoplove, zapovjednih centara i infrastrukture Iranske revolucionarne garde, nadzemnih dijelova nuklearnih postrojenja premda za duboko ukopane bunkere SAD koristi B-2 bombardere i bunker-buster bombe, kako je ranije pisao Defense News. Bunker-buster odnosno razbijači bunkera su oružje dizajnirano za uništavanje teško zaštićenih objekata poput bunkera duboko pod zemljom, izvan dohvata običnih bombi.

Napad Izraela i SAD-a na Iran - 5 Foto: AFP

Iran ima mogućnost za moćan protuodgovor

No, Islamska je Republika posljednjih godina snažno ulagala u dronove i balističke projektile i bez obzira na resurse uništene u sukobu prošloga lipnja raspolaže impresivnim arsenalom.

Može proširiti doseg svojeg oružja do saudijskih naftnih skladišta i ozbiljno ugroziti naftne tankere dronovima i minama u Hormuškom tjesnacu.

Pojavila su se izvješća da je Iran rasporedio projektile blizu granice s Irakom, no Hormuz i prirodna geografska kontrola koju Iran ima nad pomorskim rutama, ostaju ključni adut. Višetjedna blokada tjesnaca mogla bi potaknuti Kinu i druge zemlje da izvrše pritisak na SAD kako bi okončao rat, pozivajući na prekid vatre kao što se dogodilo lani nakon američkih napada na ključna iranska nuklearna postrojenja.

Ipak, blokiranje tjesnaca napadima na američke snage ili ometanjem plovidbe nije bez znatnog rizika za opstanak režima, koji ovisi o prihodima od prodaje nafte Kini i Indiji. Ako bi se Hormuz zatvorio, prihodi bi presušili, a pritisak za promjenu režima bi porastao - što bi ujedno koristilo Saudijskoj Arabiji, glavnom regionalnom rivalu Irana.

Kao znak bliskih veza Pekinga i Teherana, ovoga je tjedna objavljeno da je Kina spremna prodati Iranu protubrodsko oružje, uključujući moćne, nadzvučne krstareće projektile CM-302, koji imaju domet od oko 290 kilometara i dizajnirani su za izbjegavanje obrane brodova leteći nisko i velikom brzinom.

Njihovo raspoređivanje značajno bi ojačalo iranske napadačke sposobnosti i predstavljalo bi veliku prijetnju američkim pomorskim snagama. Ovaj dogovor dodatno naglašava savez Irana s Kinom i Rusijom, s kojima iranska mornarica redovito provodi zajedničke vježbe.

"Prije samo nekoliko dana izveli su vježbu bojevog gađanja u Hormuškom tjesnacu te ga zatvorili. To je važno jer oko 20 posto svjetske nafte prolazi kroz taj tjesnac, pa bi takav potez odmah izazvao poremećaje na naftnim tržištima", upozorava analitičar Sean Bell za Sky News.

Izdvojio je i brod-nosač bespilotnih letjelica Shaheed Bagheri, koji je nedavno ušao u operativnu uporabu: "Relativno je to novi iranski brod-nosač dronova koji je sada u službi i djeluje prilično blizu američkih nosača zrakoplova. S njega se može lansirati velik broj moćnih dronova."

SAD i Izrael napali Iran Foto: Afp

"Odgovor ovisi o procjeni prijetnje"

"Iako američki nosači zrakoplova raspolažu snažnom obranom, smatra da bi masovni napad bespilotnim letjelicama mogao predstavljati izazov. "Ako tu obranu počnete zasipati s 20, 30 ili 50 dronova odjednom, Amerikanci bi se mogli osjećati ranjivo. To vjerojatno ne bi potopilo nosač, ali bi svakako bila snažna poruka", rekao je.

Razmjer iranskog odgovora ovisit će o tome kako će vlasti u Teheranu protumačiti napad, istaknula je urednica za obranu i sigurnost Sky Newsa

Deborah Haynes i podsjetila da je Iran već simulirao moguće napade Izraela i SAD-a te da raspolaže značajnim zalihama balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica i sposoban je nanijeti znatnu štetu.