Izbio smrtonosni virus, umrlo troje ljudi. WHO provodi istragu: "U bliskom sam kontaktu s našim timovima"

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) oglasila se povodom triju smrtnih slučajeva na kruzeru, za koje se sumnja da je uzročnik hantavirus, te je dodatno pojasnila o kakvom je virusu riječ.

Tri su osobe smrtno stradale, a još su tri oboljele nakon što je na nizozemskom kruzeru u Atlantiku izbio hantavirus, koji može uzrokovati kobnu respiratornu bolest.

Jedan od bolesnih putnika nalazi se na odjelu intenzivne skrbi u Južnoafričkoj Republici.

Iz WHO-a su naveli da surađuju s uključenim zemljama kako bi podržali medicinsku njegu, evakuaciju, istrage i procjenu rizika za javno zdravlje.

"U bliskom sam kontaktu s našim timovima kako bismo osigurali koordiniran, znanstveno utemeljen odgovor. Zahvaljujem južnoafričkim vlastima na njihovoj brzoj podršci, uključujući i brigu o pacijentu iz Ujedinjenog Kraljevstva. Infekcije hantavirusom su rijetke i obično su povezane s izloženošću zaraženim glodavcima. Iako su u nekim slučajevima teške, ne prenose se lako među ljudima", rekao je regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Kluge.

Rizik za širu javnost, istaknuo je, ostaje nizak. Nema potrebe za panikom ili ograničenjima putovanja: "Upravo sam se vratio s afričkog kontinenta, gdje sam razgovarao o bližoj suradnji u zdravstvenim hitnim slučajevima. Ovo je pravovremeni podsjetnik – zdravstvene prijetnje ne poštuju granice. Zajednički rad je način na koji štitimo ljude."