Policija je objavila video uhićenja napadača u Londonu. Evo što mu je prethodilo

Policija Velike Britanije objavila je video policijske kamere na tijelu na kojoj se vidi što je prethodilo uhićenju muškarca koji je napao dvojicu Židova.

Radi se o napadu koji se dogodio u sjevernom Londonu, a policija je događaj okarakterizirala kao teroristički napad. 34-godišnji Shilome Rand i 76-godišnji Moshe Shine nalaze se u bolnici, ali su stabilno. Osumnjičeni 45-godišnjak ostaje u pritvoru, a prije uhićenja pogođen je elektrošokerom. Osumnjičeni je pokušao nožem napasti i policajce, ali oni nisu ozlijeđeni. Video koji je objavljen prikazuje trenutak uhićenja. Na njemu se vide dvojica policajaca koji prilaze muškarcu i govore mu da baci nož prije nego što ga je jedan od njih pogodio elektrošokerom, piše BBC.

Osim toga, na snimci se vidi kako su ga policajci nekoliko puta udarili u glavu tijekom borbe, dok im prolaznik pomaže uzeti mu nož iz ruku.

"Osumnjičenik je odbio pokazati ruke, bio je nasilan i nastavio je predstavljati jasnu prijetnju", rekla je policija.

Povjerenik Metropolitanske policije Sir Mark Rowley odao je priznanje policajcima i njihovoj hrabrosti.

"Ovo nisu bili naoružani policajci i bojali su se da nosi eksplozivnu napravu", rekao je.

Napadač ima ozbiljnu povijest nasilja i problema s mentalnim zdravljem. Ovo je samo jedan u nizu napada na židovsku zajednicu u proteklim mjesecima.