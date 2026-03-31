Nova studija upozorava: Kemikalije koje se nalaze u gomili proizvoda povezane s prijevremenim porodima i smrću novorođenčadi

Dvije kemikalije koje se koriste kako bi plastika bila fleksibilnija povezane su s gotovo 2 milijuna prijevremenih poroda i smrću 74.000 novorođenčadi diljem svijeta u 2018. godini, pokazuje nova studija.

Beba se smatra prijevremeno rođenom kada je rođena prije 37. tjedna trudnoće. Oko 1 od 10 novorođenčadi u Sjedinjenim Državama rođeno je prijevremeno 2024. godine, prema Izvješću March of Dimesa za 2025.

"Bebe koje prežive mogu imati probleme s disanjem, poteškoće s hranjenjem, cerebralnu paralizu, zastoj u razvoju, probleme s vidom i sluhom", navodi Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Dvije kemikalije obuhvaćene studijom, di-2-etilheksil ftalat, odnosno DEHP, i njemu srodan diizononil ftalat, odnosno DiNP, dio su skupine sintetskih kemikalija poznatih kao ftalati.

Poznato je da ftalati ometaju mehanizam proizvodnje hormona u tijelu, poznat kao endokrini sustav, te su "povezani s razvojnim, reproduktivnim, moždanim, imunološkim i drugim problemima", navodi Nacionalni institut za znanosti o zdravlju okoliša. Čak i male hormonske promjene mogu izazvati značajne razvojne i biološke učinke, navodi institut.

"Ovo je opasna skupina kemikalija", rekao je dr. Leonardo Trasande, glavni autor nove studije i profesor pedijatrije Jim G. Hendrick, doktor medicine, na Grossman School of Medicine pri NYU Langoneu u New Yorku.

Kemikalije koje su posvuda

Ftalate se često naziva kemikalijama koje su "posvuda" jer se koriste u velikom broju potrošačkih proizvoda. Te kemikalije osiguravaju fleksibilnost u dječjim igračkama, likovnom priboru, posudama za čuvanje hrane, zavjesama za tuš, vrtnim crijevima, medicinskim uređajima i mnogim drugim proizvodima. Ftalati također pomažu u podmazivanju tvari i prijenosu mirisa u proizvodima za osobnu njegu, uključujući dezodoranse, lakove za nokte, parfeme, gelove za kosu, sprejeve ili šampone, sapune i losione za tijelo.

"To su aditivi koji se također koriste u rastezljivoj plastičnoj foliji kakva se često upotrebljava u pakiranju hrane", rekao je Trasande za CNN.

Istraživanja su povezala ftalate s reproduktivnim problemima poput malformacija spolovila i nespuštenih testisa kod dječaka te s manjim brojem spermija i nižim razinama testosterona kod odraslih muškaraca. Studije su ftalate također povezale s debljinom u dječjoj dobi, astmom, kardiovaskularnim problemima i rakom.

Prijevremeni porodi i smrti novorođenčadi

Kako bi te kemikalije mogle pridonositi prijevremenim porodima i smrti novorođenčadi? Iako je potrebno još mnogo istraživanja, znanstvenici imaju određene pretpostavke.

"Jedan od putova je narušavanje funkcije posteljice, za što je dokumentirano da na nju utječu ftalati i druge kemikalije koje ometaju endokrini sustav", rekla je Jane Muncke, izvršna direktorica i glavna znanstvena direktorica organizacije Food Packaging Forum, neprofitne zaklade sa sjedištem u Zürichu u Švicarskoj koja se bavi znanstvenom komunikacijom i istraživanjem plastike i drugih kemikalija koje se koriste u industriji.

"Ironično je da će prijevremeno rođene bebe biti izložene još većoj količini plastike, jer neonatalni odjeli ovise o plastičnim cjevčicama", rekla je Muncke, koja nije sudjelovala u najnovijem istraživanju. "To je i snažan, hitan podsjetnik da su inovacije u sigurnijim materijalima, osobito za uporabu u zdravstvu, nužne i da bi trebale biti visoki prioritet za kreatore politika i poduzetnike".

Posteljica, koja se veže za stijenku maternice, opskrbljuje fetus kisikom, hranjivim tvarima i imunološkom potporom tijekom razvoja. Insuficijencija posteljice, kada se taj organ ne razvije ili ne funkcionira pravilno, vodeći je uzrok spontanog prijevremenog poroda, kažu stručnjaci.

"Upala nije nimalo dobra za prianjanje posteljice i može potaknuti pucanje vodenjaka", rekao je Trasande. "Pucanje vodenjaka, manjak prianjanja uz stijenku maternice i gubitak ključnih hranjivih tvari za fetus mogu potaknuti kontrakcije maternice. Ne postoji samo jedan mehanizam", nadodao je.

Širi problem

Nova studija, objavljena u utorak u časopisu eClinicalMedicine, ispitivala je učinke DEHP-a i DiNP-a u 200 zemalja i teritorija tijekom 2018. godine. Podaci su prikupljeni iz velikih nacionalnih istraživanja u Kanadi, Europi i Sjedinjenim Državama, kao i iz procjena ranijih istraživanja u dijelovima svijeta koji ne prikupljaju vlastite podatke. Afrika, Bliski istok i južna Azija snose najveći dio tog zdravstvenog opterećenja povezanog s prijevremenim porodom. U nekim od tih područja plastična industrija brzo raste, a razine globalnog plastičnog otpada visoke su, navodi studija.

Istraživanje nije bilo osmišljeno kako bi dokazalo da DEHP i DiNP izravno uzrokuju prijevremeni porod, niti je analiziralo druge vrste ftalata, naveli su autori.

"Ovo ne bih tumačio tako da su važne samo ove dvije vrste ftalata", rekao je dr. Donghai Liang. "Šira zabrinutost zapravo se odnosi na ftalate kao skupinu, a fokusiranje na jedan ili dva odjednom može dovesti do podcjenjivanja ukupnog rizika", dodao je.