Štedopis poziva osnovnoškolce na natjecanje u financijskoj pismenosti – online kviz „Glasno o novcu“

Udruga Štedopis - Institut za financijsko obrazovanje, uz podršku Addiko banke, već četvrtu godinu zaredom organizira za osnovnoškolce iz cijele Hrvatske natjecanje u financijskoj pismenosti, koje će se održati 5. ožujka 2026. godine putem online kviza „Glasno o novcu”. Natjecanje je namijenjeno učenicima od 5. do 8. razreda osnovnih škola, a njegov je cilj jačanje financijskih znanja i vještina potrebnih za donošenje odgovornih financijskih odluka u svakodnevnom životu.

„Kroz našu društveno-odgovornu kampanju „Glasno o novcu“ upozoravamo da se o novcu u društvu još uvijek premalo razgovara. Istraživanje je pokazalo da čak 70 posto građana razgovor o financijama doživljava kao tabu, iako većina smatra da bi otvoreniji razgovori doveli do boljih financijskih odluka. Upravo zato je važno s edukacijom započeti što ranije, a ovo natjecanje izvrstan je primjer kako djeci približiti financijske teme na razumljiv i poticajan način”, izjavila je Petra Bašić Jantolić, direktorica Poslovanja s klijentima u Addiko banci.

Učenici u kvizu sudjeluju u ekipama koje se sastoje od tri učenika i jednog mentora. Svaki razredni odjel može prijaviti jednu ekipu, a prijave se zaprimaju putem obrasca dostupnog na mrežnim stranicama udruge Štedopis. Sudjelovanje je besplatno, a najbolje ekipe očekuju vrijedne nagrade. Na kvizu je u zadnje tri godine sudjelovalo gotovo pet tisuća učenika iz osnovnih škola diljem Hrvatske Više informacija o natjecanju kao i načinu prijave moguće je pronaći na poveznici: Natjecanje u financijskoj pismenosti | (stedopis.hr).