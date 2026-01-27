Snack pločice iz domaće proizvodnje koje se uklapaju u svjetske preporuke prehrane

U tom se kontekstu ističe naš domaći brend Nutty Barice – snack pločice osmišljene kao praktičan međuobrok baziran na orašastim plodovima i zdravim masnoćama. Brend je nastao iz osobne potrebe osnivačice Maje Fertalić, koja je ideju razvila nakon što joj je u travnju 2020. dijagnosticirana multipla skleroza. U procesu promjene prehrane i traženja stabilnije energije tijekom dana, shvatila je da na tržištu teško pronalazi snack koji je jednostavan, bez rafiniranih šećera i aditiva, a pritom zasitan i praktičan. Tako su Nutty Barice prvo nastale kao rješenje “za vlastiti džep”, a danas su prepoznate kao proizvod koji se prirodno uklapa u moderniji pristup prehrani.

Pr (Foto: PR)

Ono što Nutty Barice posebno izdvaja je način na koji komuniciraju sastav: jasno, transparentno i bez nepotrebnih dodataka. Barice su bez zobi, bez žitarica, bez glutena i bez rafiniranih šećera, a s druge strane bogat su izvor bjelančevina, zdravih masnoća i vlakana. Upravo ta “clean” filozofija sve je traženija među potrošačima koji žele znati što jedu, bez skrivenih sastojaka i marketinških trikova.

Pr (Foto: PR)

Nutty Barice danas dolaze u pet okusa, a mogu se pronaći u trgovačkim lancima i specijaliziranim trgovinama zdrave prehrane diljem Hrvatske. Najnoviji okus, Dreamy Hazel, dodatno naglašava jednostavnost brenda i donosi kombinaciju koja se najčešće traži kada želimo nešto slatko, ali bez kompromisa u sastavu. Dreamy Hazel ima samo tri sastojka: lješnjake, kakao i med, što ga pozicionira kao snack koji istovremeno može zadovoljiti potrebu za “nečim slatkim” i uklopiti se u svjesnije prehrambene navike.

Pr (Foto: PR)

Kako suvremene prehrambene preporuke sve više naglašavaju važnost kvalitetnih međuobroka i stabilne energije kroz dan, Nutty Barice se nameću kao primjer kako domaći proizvod može pratiti svjetske trendove — jednostavno, konkretno i bez nepotrebnog kompliciranja.