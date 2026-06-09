Smeđa više nije samo boja jeseni. Ove godine obilježit će i ljeto

Pr Foto: Mass

Jedna od najuočljivijih boja ljetne obuće postala je smeđa. Još toplija, prirodnija i puno modernija nego što smo bili navikli u prethodnim sezonama. Ove godine smeđa više nije rezervirana samo za kaubojske čizme ili jesenske kombinacije. Ova boja će se nositi na sandalama, natikačama, japankama i platformama, a nesumnjivo će biti osnova najaktualnijih ljetnih izgleda. Od svijetlih karamel tonova do tamnih čokoladnih i nijansi konjaka - teško da postoji ljetni model na kojem ove godine ne biste pronašli barem jednu verziju u smeđoj boji. U Mass trgovinama ove godine ističu se modeli obuće u toplim zemljanim tonovima koji izgledaju prirodno i opušteno. Zato ih je tako lako uključiti u svoju svakodnevnu ljetnu garderobu.

Pr Foto: Mass

Smeđa je nježnija od crne

Jedan od glavnih razloga zašto je smeđa ove godine toliko popularna je njezin osjećaj lakoće. Crna je bezvremenski elegantna, ali ljeti se često čini malo težom. Smeđa dodaje toplinu i opušteniji karakter izgledu, a istovremeno ostaje dovoljno sofisticirana za formalnije kombinacije. Najbolje izgleda u kombinaciji s lanenom, bijelom, krem nijansama, zlatnim nakitom i prirodnim materijalima. Zato se tako dobro uklapa u ljetnu estetiku koja se ove godine temelji na jednostavnosti, teksturama i mirnim tonovima. Smeđe sandale ili natikače često čine više za cjelokupni izgled od bilo kojeg drugog modnog dodatka. Izgledaju elegantno, ali ne pretjerano formalno. Opušteno, ali i dalje vrlo moderno.

Pr Foto: Mass

Pr Foto: Mass

Pr Foto: Mass

Antilop ostaje u središtu pozornosti

Smeđa je ove godine posebno lijepa uz antilop. Mekani materijali i blago mat izgled stvaraju opušteni boemski osjećaj, što ostaje jedan od ključnih trendova ovog ljeta.

Mnogo je sandala s mekim remenčićima, različitim teksturama, različitim detaljima i prirodnim materijalima, koje u kombinaciji sa smeđom bojom izgledaju vrlo toplo, sofisticirano i moderno. U središtu pozornosti su modeli koji podsjećaju na opušteni luksuz. Obuća koja izgleda udobno, prirodno i bez pretjeranog napora.

Pr Foto: Mass

Pr Foto: Mass

Traperice kao savršen kontrast smeđoj

Osim antilopa, ove godine se ističu i modeli u izgledu trapera i platna. Ovi materijali savršeno nadopunjuju smeđu. Traperice dodaju mladenačkiji i opušteniji osjećaj, dok platno stvara lagani ljetni izgled koji nas podsjeća na bezbrižne dane odmora uz more. Kada se ovi materijali kombiniraju sa smeđim potplatima, remenčićima ili detaljima, stvara se kombinacija koja izgleda vrlo aktualno. Ove godine stilovi će biti puni tekstura, a nije važna samo boja, već i osjećaj materijala. Mekane površine, prirodni izgled i pomalo vintage osjećaj stvaraju obuću koja nije u potpunosti minimalistička, ali ni previše blještava.

Pr Foto: Mass

Pr Foto: Mass

Pr Foto: Mass

Smeđa postaje novi ljetni klasik

Najveći šarm smeđe boje je njezina svestranost. Dovoljno je elegantna za večernje kombinacije, dovoljno opuštena za svaki dan i dovoljno prirodna za sve ljetne materijale koje nosimo u vrućim mjesecima. Zato ove godine više nije samo trend, već boja koja polako postaje novi klasik ljetne garderobe. U sandalama s petom, ravnim natikačama, japankama ili platformama izgledat ćete smireno, promišljeno i vrlo moderno. U Mass trgovinama ove godine pronaći ćete mnoge modele u toplim smeđim tonovima, brušenoj koži, platnu i prirodnim teksturama koji najbolje dočaravaju osjećaj ovog ljeta. Ako je smeđa nekada bila prvenstveno jesenska boja, ove godine konačno dokazuje da može biti i jedan od najljepših ljetnih izbora.

Pr Foto: Mass