U nedjelju 22. prosinca 2019. održat će se prvi krug predsjedničkih izbora. Ako nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu u prvom krugu utrke za predsjednika Republike Hrvatske, na birališta ćemo ponovno početkom iduće godine – 5. siječnja 2020.

Kampanja za predsjedničke izbore zahuktala se, a 11 kandidata više je no što smo očekivali. Ipak, tri su najistaknutija – aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro. Najnovije istraživanje Crobarometar pokazuje da su razlike među njima na razini statističke pogreške, a zanimljivo je i da ostaje dobar dio neodlučnih birača koji bi svoj glas nekome mogli dati u posljednji trenutak.

Sada je već potpuno jasno da su pred nama još jedni neizvjesni i uzbudljivi predsjednički Izbori. U utrci za Pantovčak je 11 kandidata, a najžešća verbalna bitka trenutačno se vodi između aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera Zorana Milanovića te pjevača i poduzetnika Miroslava Škore.

11 kandidata

Za predsjedničke izbore raspisane za 22. prosinca birači se trebaju dobro informirati. Kome dati svoj glas često nije jednostavna odluka.

Predsjedničkih kandidata je 11: Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović, Miroslav Škoro, Mislav Kolakušić, Ivan Pernar, Dejan Kovač, Dalija Orešković, Dario Juričan, Nedjeljko Babić, Anto Đapić i Katarina Peović. Pogledajte kada su i gdje rođeni, koje su fakultete završili, što su po zanimanju.

Kad je prvi, a kad drugi krug

Prvi krug predsjedničkih izbora održat će se u nedjelju 22. prosinca 2019. Kako se sada čini, male su šanse da u tu nedjelju dobijemo predsjednika, pa će rasplet ostati za drugi krug, koji će se održati početkom iduće godine, 5. siječnja 2020.

Birališta će se na izborne dane u Hrvatskoj otvoriti u 7 ujutro te zatvoriti u 19 sati navečer. U tom trenutku bit će poznato koji kandidat ima prednost prema izlaznim anketama, a ne bismo dugo trebali čekati ni do objave prvih neslužbenih rezultata DIP-a.

Što kažu posljednje ankete

Prema najnovijem istraživanju Crobarometar Dnevnika Nove TV, vidi se da će završnica utrke za Pantovčak biti nepredvidljiva. Da su se na dan istraživanja održavali izbori, Kolinda Grabar-Kitarović dobila bi 27,4 posto glasova, odmah su iza nje Zoran Milanović s 24 posto te Miroslav Škoro s 23 posto.

Mislav Kolakušić je na 8,2 posto. Slijede Ivan Pernar s 2,9 posto, Dejan Kovač dobio bi 2,6 posto, a Dalija Orešković 1,3 posto te na kraju Dario Juričan s 1,2 posto.

Ostali predsjednički kandidati dobivaju manje od 1 posto potpore: Nedjeljko Babić, Anto Đapić i Katarina Peović. Među biračima koji su se izjasnili da će sigurno izaći na izbore još uvijek ima 8 posto neodlučnih. S obzirom na odnose među prva tri kandidata, predstoji nam bitka za svaki glas.

Kolinda Grabar-Kitarović vodi i u drugom krugu predsjedničkih izbora s 44,2 posto ispred Zorana Milanovića, koji bi dobio 39,2 posto. Na birališta neće izaći 10,9 posto, dok 5,8 posto ispitanika ne zna hoće li izaći.

U slučaju drugog kruga i sraza Miroslava Škore i Kolinde Grabar-Kitarović – Miroslav Škoro dobiva 45,2 posto, a Kolinda Grabar-Kitarović 34,4 posto. Na birališta u tom slučaju ne izlazi 14,7 posto ispitanika, a ne zna njih 5,7 posto. No on bi u srazu s bivšim premijerom također izašao kao pobjednik. U tom bi slučaju pobijedio s 47,1 posto, a Zoran Milanović osvojio bi 36,9 posto birača. Nikoga ne bi biralo 10,3 posto ispitanika, a njih 5,7 posto ne zna.

Kolinda Grabar-Kitarović, aktualna predsjednica i kandidatkinja na predsjedničkim izborima, odbila je sudjelovanje u sučeljavanju predsjedničkih kandidata na Novoj TV. Iz njezina stožera objasnili su da ona ne može doći na sučeljavanje jer istog dana ima završni predizborni skup.

Iz stožera Zorana Milanovića odgovorili su da se on zalaže za debatu i smatra je potrebnom i važnom te da će doći na onu na kojoj bude aktualna predsjednica. Iz stožera Miroslava Škore poručili su da će on doći ako na sučeljavanje dođe i drugo dvoje.

Kako će izgledati izborni listić i kolika je cijena tiska

Predsjednika Republike među kandidatima na predsjedničkim izborima biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina. Predsjednik stoluje na Pantovčaku i mandat mu traje pet godina. Na funkciju može biti izabran maksimalno dva puta.

Radnicima u Narodnim novinama treba pet do šest dana da tiskaju ukupno 3 milijuna i 825 tisuća glasačkih listića. Za to će upotrijebiti ukupno 28 tona papira, a tiskanje svakog glasačkog listića stoji 38 lipa. Troškovi se penju do ukupno 2 milijuna i 200 tisuća kuna – jer cijeni listića treba pridodati i troškove oglasa, zapisnika, glasačkih kutija i matrica za slijepe osobe.

Listići se tiskaju na formatu B4, a zbog broja kandidata, njih 11, bit će nešto veći u odnosu na prošle predsjedničke izbore, kad su bila četiri kandidata. Izgled izbornog listića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj se nije mijenjao od 1992. godine.

Uz glasačke listiće, DIP je naručio i tiskanje ostalog izbornog materijala: zapisnike biračkih odbora, izbornih povjerenstava, plakate.

Gdje pratiti kampanju i izbornu noć

Vrhunski i iskusni reporteri pratit će kandidate cijelu izbornu kampanju u formi izvještaja, javljanja uživo, intervjua, istraživanja i sučeljavanja na Novoj TV. Na sam dan izbora 22. prosinca emitirat će se poseban izborni program.

Sve relevantne informacije pratite i na portalu DNEVNIK.hr, koji aktivno prati kampanju u posebnoj rubrici portala ''Predsjednički izbori'', kao i na društvenim mrežama. Za digitalne kanale kreirani su posebni sadržaji poput vodiča izbora, anketa i infografika.

U danu izbora donosimo rezultate, analize i predviđanja ishoda drugog kruga.