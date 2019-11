Miroslav Škoro rođen je 1962. u Osijeku. Ima pjevačku karijeru, doktorat, brojne unosne poslove, a sada želi i na Pantovčak.

Omiljeni pjevač, vicmaher, poduzetnik, a sada i vjerojatni kandidat na predsjedničkim izborima. Sve je to Miroslav Škoro.

Škoro je rođen 29. srpnja 1962. godine u Osijeku. U rodnom gradu završio je Višu građevinsku školu i postao inženjer, a diplomirao je i na Ekonomskom fakultetu, na kojem je 2017. doktorirao. Jedan je od suradnika na kolegiju Uvod u ekonomiju na diplomskom studiju ekonomije na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin. Dvije je godine studirao na američkom Community Colledge of Allegheny County.

Škori kandidiranje na predsjedničkim izborima nije prvi angažman u politici. Od 1995. do 1997. bio je generalni konzul RH u Mađarskoj. S HDZ-om je sudjelovao na parlamentarnim izborima 2007. i postao zastupnik u Hrvatskom saboru. Nakon osam mjeseci prepustio je saborski mandat. Rekao je da je razočaran činjenicom da se svi političari u Hrvatskoj doživljavaju kao lopovi. Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Osijeka bio je na izborima 2008. Svoju saborsku plaću davao je u humanitarne svrhe, a rekao je i da nikad nije iskoristio nijednu povlasticu koju mu je mandat omogućavao. Političku karijeru, barem se tako tada mislio, završio je 2012., kada je vratio člansku iskaznicu HDZ-a, rekavši da tadašnja politika nema veze sa stvarnim životom.

Osim glazbene karijere, Miroslav Škoro iza sebe ima impresivnu poduzetničku karijeru. Preko Campusa, tvrtke u vlasništvu njega i njegove supruge Kim Ann, koja je i direktorica tvrtke, Škoro naplaćuje autorska prava i organizira si nastupe.

"Tvrtka zapošljava četiri stalna i više ugovornih vrhunskih profesionalaca na polju glazbene produkcije, dizajna i oblikovanja te IT rješenja. Sukladno postignutim poslovnim rezultatima, CAMPUS d.o.o. spada u red 6 posto najuspješnijih poslovnih subjekata u RH", stoji na stranicama tvrtke.

Pet posto udjela Škoro ima u IT tvrtki Omega software. Na stranicama te tvrtke vidi se impresivna lista njezinih poslova s državom i Gradom Zagrebom. O poslovima tvrtke sa državom Škoro je rekao da je investirao u njih jer je procijenio da je to dobar poslovni potez, ali da su sve poslove dobili na vrlo transparentan način. Otkrilo se i da je neke od poslova obavljao s Ministarstvom regionalnog razvoja, koje je je svojedobno vodila smijenjena Gabrijela Žalac. Otkrilo se i to da je Žalac, kao mlada folklorašica, glumila u spotu Miroslava Škore.

Škoro je s kumom Brankom Žibratom vlasnik firme MB Kvadrat, a ima i hektare pod vinovom lozom.

Miroslav Škoro 1989. otišao je u Ameriku, gdje je upoznao suprugu Kim Ann. S njom ima dvoje djece. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Redom hrvatskog trolista te Spomenicom domovinske zahvalnosti.