Nešto manje od sedam milijuna kuna potrošilo je 11 predsjedničkih kandidata na svoje izborne promidžbe do ovog vikenda, pokazuju njihova prva financijska izvješća koja je Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo u ponedjeljak.

DIP je na svojim stranicama objavio izvješća o financiranju izborne promidžbe. Objavljene su liste donatora i iznosi koje su oni uplatili kandidatima na predsjedničkim izborima, a prikazani su i dosadašnji troškovi kampanje.

Kolinda Grabar-Kitarović do sada je u kampanji potrošila 2.755.811 kuna. 222 donatora ukupno su donirala 1.526.152 kuna. Kolindi Grabar-Kitarović najviše su donirale dvije tvrtke - po 100.000 kuna. Radi se o tvrtkama Širjan iz Gornje Rijeke i Radnik iz Križevaca.

Među donatorima su i Goran Marić (5000 kuna), Ivica Kirin (2000 kn), Jozo Brkić (10.000 kn), Andrej Plenković (10.000 kn), Josip Đakić (10.000 kn), Milijan Brkić (10.000 kn), Tomislav Tolušić (10.000 kn) te Gordan Jandroković (10.000 kn).

Miroslav Škoro do sada je potrošio 2,245.856 kuna. 72 donatora s njegove liste donirala su mu 338.317 kuna. Najveće uplate Miroslavu Škori, po 30.000 kuna, donirali su Ivan Matić i Renato Bilandžić. Sljedeću najveću donaciju u iznosu od 29.214 kuna uplatio je Nick Kačić Miosić.

Zoran Milanović u dosadašnjoj je kampanji potrošio 1.325.936 kuna. Ukupno 44 donatora uplatilo mu je 693.630 kuna. Najveća donirana uplata u iznosu od 100.000 kuna Zoranu Milanoviću stigla je iz tvrtke Neva logistika iz Jastrebarskog.

Među donatorima su Orsat Miljenić (ukupno 26.000 kuna), Siniša Hajdaš Dončić (20.000 kn), Željko Jovanović (30.000 kuna), Mirando Mrsić (30.000 kn), Biljana Borzan (30.000 kn), Arsen Bauk (6880 kn) te Neven Mimica (30.000 kn).

Dario Juričan potrošio je 208.939 kuna, a dobio je 231.462 kuna donacije. Dario Juričan najveći donirani iznos primio je u vidu darovanog proizvoda ili usluge u iznosu od 200.000 kuna od tvrtke Index promocija iz Zagreba.

Katarina Peović potrošila je u kampanji 88.531 kunu, a donatori su joj uplatili 20.220 kuna.

Dejan Kovač potrošio je u kampanji 37.494 kuna, a uplaćeno mu je 19.653 kune.

Ivan Pernar do sada je u kampanji potrošio 21.185 kuna, na listi o donacijama ima jednu uplatu od 500 kuna. Donacija od 500 kuna za Ivana Pernara stigla je od njegova oca Hrvoja Pernara.

Dalija Orešković u kampanji je potrošila 12.732 kune, a na listi o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe nema zabilježenih uplata.

Ando Đapić potrošio je 2439 kuna, a donirano mu je 2500 kuna.

Mislav Kolakušić potrošio je 12 kuna na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Na listi uplaćenih sredstava od strane donatora nema zabilježenih uplata.

Nedjeljko Babić nema zabilježenih troškova niti donacija.

Medijsko oglašavanje

Na medijsko je oglašavanje najviše potrošila Grabar Kitarović (740 tisuća kuna), potom Škoro (380 tisuća), Juričan (200 tisuća), Peović (24.500), te Milanović (12.500 kuna). Kolakušić, Babić, Đapić, Orešković i Pernar prijavili su da nisu imali troškova na toj stavci.

Izvješća, koje je svih 11 kandidata podnijelo u propisanom roku, do ponoći, 14. prosinca prva su izvješća koja su morali podnijeti i koja su dala prvi uvid u financijsku stranu njihove izborne pomidžbe. No, pravi uvid u njihove izborne troškove dat će tek njihova završna izvješća koja moraju podnijeti mjesec dana nakon izbora, dakle do 21. siječnja iduće godine.

Na izbornu promidžbu svaki kandidat može potrošiti do osam milijuna kuna, u teoriji u kampanji se može 'zavrtiti' čak 88 milijuna kuna. (Hina,M.V.)