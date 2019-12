Dejan Kovač (34) rođen je u Vinkovcima. Danas je postdoktorski istraživač iz ekonomskih i političkih znanosti na Školi međunarodnih odnosa Woodrow Wilson na Sveučilištu Princeton. Prikupio je potpise i kandidirao se za predsjednika RH.

"U svojoj karijeri imao sam iznimnu čast surađivati s nobelovcima i vrhunskim ekonomistima. Znanstveni i stručni rad mi je usmjeren na rješavanje glavnih ekonomskih i političkih problema tranzicijskih ekonomija u regiji i svijetu. U posljednjih nekoliko godina kroz javne nastupe, edukacije i inicijative nastojim obrazovati opću populaciju u aktualnim problemima u Republici Hrvatskoj."

Tako na službenim stranicama o sebi piše Dejan Kovač. Nezavisni kandidat kojeg podržava HSLS u nedjelju je predao više od 16.000 potpisa koji mu omogućuju da se kandidira na predsjedničkim izborima.

Pozvao je sve hrvatske građane da izađu na izbore i daju svoj glas "jer 22. prosinca počinje bitka za hrvatsku demokraciju u kojoj je jedino oružje - njihov glas".

Dejan Kovač rođen je u Vinkovcima, a djetinjstvo je, kako je za sebe rekao, proveo u poslijeratnoj Županji u skromnoj obitelji.

Bavio se i sportom pa je zbog nogometa već sa 14 godina došao živjeti u Zagrebu. Tu je završio X. prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Upisao je Ekonomski fakultet, gdje je i magistrirao. Na svojoj službenoj stranici piše kako se uvijek htio baviti znanošću, ali da nije uspio dobiti posao u akademiji, pa se zaposlio u privatnom sektoru.

Upisao je doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

"No ni to mi nije bilo jamstvo afirmacije u našoj znanosti. S obzirom na to da mi je majka bila teško bolesna, nisam mogao prihvatiti ponude za doktorat vodećih fakulteta poput Princetona i Harvarda, ali sam uvijek vjerovao da će nam se sudbine sresti. Te godine ukazuje mi se prilika da upišem prestižni institut CERGE-EI u Pragu, čiju sam stipendiju i prihvatio", također o sebi Kovač piše na svojim stranicama.

Danas je Kovač postdoktorski istraživač iz ekonomskih i političkih znanosti na Školi međunarodnih odnosa Woodrow Wilson na Sveučilištu Princeton. Doktorirao je i magistrirao na ekonomskom institutu CERGE-EI Prag. Član je American Economic Association i Royal Economic Society. Dobitnik je brojnih nagrada. Otac je dvoje djece.

Ističe da kao građanin Hrvatske ima odgovornost stvoriti novu Hrvatsku

"To je naša građanska dužnost i to dugujemo ne samo našoj djeci nego i svima onima kojih danas nema", kaže Dejan Kovač.