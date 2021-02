Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović govorio je u Dnevniku Nove TV o COVID dodatku, Zakonu o radu, potporama za poduzetnike pogođene koronavirusom, turizmu i PDV-u.

Ministar Josip Aladrović bio je gost Dnevnika Nove TV te se osvrnuo na potpore za poduzetnike i najavio da će biti dostupne i u ožujku.

''Pa bit će novca, novac smo osigurali. Osigurali smo dodatnih 400 milijuna kuna za pomoć''. To je samo za mjesec ožujak, ali ako bude potrebno, ministar kaže da će se ''naći novac i za kasnije''.

Premijer Andrej Plenković najavio je da do rebalansa proraćuna neće doći, pa je pitanje otkud novac Ministarstvu rada i mirovinskog sustava da se namire sve potrebne i planirane obveze.

''Imamo određene uštede u ranijim periodima, u kontekstu fiksnih troškova i ovih 400 milijuna kuna. Definitivno možemo bez rebalansa kroz financijski plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispoštivati i isplatiti našim poduzetnicima u travnju, za mjesec ožujak'', komentirao je Aladrović.

Novi Crobarometar: Tko je najpopularniji političar, jesu li birači odlučili kazniti predsjednika i premijera zbog javnih nastupa te što smatraju najvećim problemom

Mještanin koji je svjedočio cijepljenju: "Pozlilo joj je, dojurio je doktor, skinuo joj maramu s glave, a ona se počela znojiti. Odveli su je i zatvorili vrata"

Pad BDP-a

Pad BDP-a, kaže, je očekivan. ''Naravno da to nije ugodna situacija, naše projekcije su bile da će on biti i veći, značajniji. Oko osam posto smo predviđali prije ovog drugog vala, a on se zaustavio na nekih 8,4 posto. Kada se gleda struktura pada BDP-a, vidi se da je pad uzrokovan smanjenjem izvoza roba i usluga, pogotovo usluga - govorimo o turizmu i visokoj ovisnosti naše ekonomije o turizmu'', rekao je.

Nadolazeće promjene

''Ono što ćemo mijenjati, to je kroz nacionalni plan oporavka, odnosno kroz sljedeći višegodišnji financijski okvir, učinit ćemo gospodarstvo otpornijim, povećati alokaciju u druge vrste, grane gospodarstva - informacije, komunikacija, IT, tehnologija'', objašnjava ministar.

Aladrović je rekao da je to smjer u kojem se Hrvatska kreće, u kojem se Ministarstvo vodi pri izradi svih dokumenata vezanih uz Nacionalni plan oporavka te sve su to industrije ''u kojima Hrvatska može imati globalnu konkurentnost u ekonomskom smislu''.

Zahtjevi za smanjenjem PDV-a

Ugostitelji i hotelijeri izražavaju negodovanje previsokom stopom PDV-a. Traže smanjenje PDV-a, smatraju da nisu konkurentni i trenutno bi ih samo to mogli iščupati iz krize.

''Mi smo o tome razgovarali nekoliko puta. Razgovarat ćemo i u budućnosti. PDV je ono što smo napomenuli na proteklim terminima razgovora sa našim ugostiteljima. PDV u ovom trenutku nije ključan jer ne možemo razgovarati o porezu koji je ključan u trenutku kada je zatvorena jedna djelatnost'', obajsnio je.

Siguran je da će modele konkurentnosti pronaći vrlo brzo.

Imoćanin koji je na restoran zalijepio zabranu ulaska SDP-u: "U Rijeci je sve puno Jugoslavena. Ja sam ovo napravio u Imotskom, gdje smo svi čisti Hrvati"

Iz zagrebačke osnovne škole upozorili na opasni izazov s TikToka: "Dijete legne na cestu sve dok se automobil ne primakne blizu..."

Potpore poduzetnicima

Garancije da će, nakon financiranja pojedinih grana gospodarstva, zaposlenici dobiti otkaz - nema.

''Ne moramo biti spremni na taj scenarij jer nije realno da se dogodi. Već 12 mjeseci pomažemo našim poduzetnicima, 12 mjeseci su u mjerama oni koji su najugroženiji i bit će u mjerama sve dok je to potrebno da se othrvaju izazovu pandemije''.

COVID dodaci za umirovljenike

''Imali smo jučer razgovore s Maticom umirovljenika Hrvatske i Sindikatom umirovljenika Hrvatske. Dakle, COVID dodatak kao takav sadržava dodatak koji je namijenjen našim umirovljenicima zbog povećanih troškova.

Ono što svi moramo biti svijesni, da 1,1 milijardu kuna, koji je početni zahtjev udruga umirovljenika nije realan za državni proračun'', zaključio je Aladrović.

Na pitanje da konkretno odgovori na pitanje hoće li umirovljenici dobiti dodatak ministar nije ponudio pretjerano optimističan odgovor.

''Kad budem imao konkretan odgovor, sigurno ćete ga dobiti''.

Zakon o radu

Još uvijek Zakon nije u zakonodavnoj proceduri, aktivno razgovaraju s udrugama poslodavaca te očekuju do kraja prvog kvartala ''očekuju pokretanje zakonodavne procedure'' te nakon toga donošenje samog Zakona.

''Želimo Zakon o radu koji če činiti hrvatsko gospodarstvo konkurentnijim, u kojem ćemo imati manje ugovora na određeno, veći dio ugovora na neodređeno, ali s druge strane omogućiti poslodavcima da adekvatnije raspolažu svojim resursima''.

Raskrinkao milijunski biznis pa mu sada prijete smrću: "Loziću, raka u crnoj hrvatskoj zemlji te čeka. Komunjaro, varaš se da si siguran. Nisi frende, na nišanu si"

Ugostitelji i sportaši jedva dočekali popuštanje mjera: "Ne mogu vam opisati koliki je gušt"

Također, rad od kuće je jedan element koji će isto biti obuhvaćen novim Zakonom. ''Dodatni rad će se također urediti, recimo da Zakon o radu nije nešto što se može mijenjati u uvjetima pandemije preko noći kako bi odgovarao samo za jedna oblik rada'', izjavio je.

Najgledanija informativna emisija u zemlji, Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr